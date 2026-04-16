Les Émirats arabes unis figurent parmi les principaux pôles mondiaux de l’IA dans l'Index IA 2026

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont été reconnus comme un centre mondial de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), selon le rapport AI Index 2026 publié par l’Institut pour l’intelligence artificielle centrée sur l’humain (HAI) de l’Université Stanford.

Le rapport souligne que les Émirats arabes unis figurent parmi les pays les mieux classés en matière de soutien institutionnel à la stratégie, à la sensibilisation et à la gouvernance de l’IA, notant leur solide performance dans les indicateurs mondiaux relatifs aux compétences, à l’emploi, à l’adoption et aux talents.

Il indique que les Émirats arabes unis affichent des niveaux élevés d’adoption de l’IA, dépassant les attentes par rapport au PIB par habitant, aux côtés de Singapour, et sont régulièrement classés au niveau mondial pour leurs capacités en IA.

Plus de 80 pour cent des employés aux Émirats arabes unis utilisent régulièrement l’IA sur leur lieu de travail avec un haut niveau de confiance, précise le rapport, ajoutant que le pays figure parmi les plus dynamiques au monde en matière de compétences en ingénierie de l’IA, la croissance de l’expertise technique dépassant celle de la sensibilisation générale.

En ce qui concerne les talents et la main-d’œuvre, le rapport indique que la concentration de talents en IA aux Émirats arabes unis a augmenté de plus de 100 pour cent entre 2019 et 2025, le pays se classant parmi les premiers pour l’afflux net de talents avec environ 4,40 pour 10 000 membres LinkedIn.

Il souligne également que les offres d’emploi liées à l’IA représentaient environ 2,87 pour cent du total des annonces en 2025, plaçant les Émirats arabes unis parmi les leaders mondiaux en matière de demande de main-d’œuvre spécialisée en IA.

Le rapport met en avant l’engagement des Émirats arabes unis à intégrer l’IA dans l’éducation à travers la Stratégie nationale pour l’IA 2031, notant que l’enseignement de l’IA est devenu obligatoire à tous les niveaux scolaires à partir de l’année académique 2025–2026, couvrant les fondamentaux tels que les données, les algorithmes, l’innovation et l’éthique.

Au niveau de la recherche, le rapport salue le rôle de l’Institut d’innovation technologique d’Abou Dhabi en tant que centre mondial de premier plan pour la recherche en technologies avancées, notamment dans l’IA appliquée à travers les modèles Falcon.

Le rapport conclut que les Émirats arabes unis continuent de dépasser les attentes en matière d’adoption de l’IA et maintiennent une forte présence mondiale, renforçant leur position de centre de référence pour l’intelligence artificielle à l’échelle internationale.