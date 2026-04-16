Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan participe à la Conférence internationale sur le Soudan à Berlin

BERLIN, 16 avril 2026 (WAM) – Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État, a participé à la troisième Conférence internationale sur le Soudan, tenue à Berlin, organisée par la République fédérale d’Allemagne, l’Union européenne, la République française, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et l’Union africaine.

La conférence s’inscrit dans la dynamique internationale visant à soutenir le Soudan, dans le prolongement des résultats des conférences de Paris 2024 et de Londres 2025, dans le cadre d’efforts conjoints pour renforcer la sécurité et la stabilité et promouvoir un processus politique dirigé par des civils.

Alors que les civils continuent de subir les conséquences du conflit en cours, la conférence – marquant le troisième anniversaire de la guerre au Soudan – a pour objectif de renforcer la réponse humanitaire, de faire progresser les efforts en faveur d’un cessez-le-feu et de soutenir une solution politique globale ainsi qu’une transition dirigée par des civils.

Dans son intervention, Cheikh Shakhboot bin Nahyan a souligné l’urgence de mettre fin à la guerre, qui continue de faire de lourdes victimes parmi les civils. Il a également condamné toutes les violations commises par les parties au conflit, insistant sur l’importance de protéger les populations civiles.

Il a affirmé que les Émirats arabes unis maintiennent une position constante face à la crise au Soudan depuis son déclenchement en avril 2023, mettant l’accent sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat, notamment une trêve humanitaire entre les parties en conflit, l’aboutissement à une solution pacifique à travers une transition indépendante dirigée par des civils, ainsi que la réponse à la grave crise humanitaire par la fourniture d’une aide d’urgence.

Il a ajouté que, dans le cadre du Quad, les Émirats arabes unis ont appelé de manière continue à une trêve humanitaire immédiate et sans conditions afin de garantir un accès sans entrave à l’aide humanitaire à travers le Soudan, parvenir à un cessez-le-feu durable et soutenir un processus de transition menant à un gouvernement civil indépendant des parties en conflit et des groupes extrémistes.

Cheikh Shakhboot a également souligné l’importance d’efforts régionaux et internationaux concertés, insistant sur la nécessité de redoubler d’efforts pour mettre fin à la guerre civile, et réaffirmant l’engagement commun à soutenir toutes les initiatives visant à atténuer les souffrances du peuple soudanais et à répondre à ses aspirations légitimes à la sécurité, à la stabilité et à une vie digne.

En marge de la conférence, il a rencontré plusieurs responsables afin d’examiner les développements régionaux et d’explorer les moyens de renforcer la coordination et la coopération en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement ferme et constant à soutenir tous les efforts visant à résoudre cette crise humanitaire majeure et à œuvrer aux côtés des partenaires régionaux et internationaux, notamment en Afrique, pour assurer la stabilité et le développement durable du peuple soudanais, conformément aux valeurs de solidarité humanitaire profondément ancrées dans leur leadership et leur société.