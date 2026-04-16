TRENDS participera en tant qu’invité spécial au Festival international du livre de Paris

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- TRENDS Research & Advisory, à travers son Bureau Virtuel en France, participera en tant qu’Invité Spécial au Festival International du Livre de Paris 2026, qui se tiendra du 17 au 19 avril au Grand Palais, dans la capitale française, Paris.

TRENDS organisera une série d’événements de haut niveau et lancera plusieurs nouveaux ouvrages. L’institution présentera également plus de 450 publications de recherche variées couvrant divers domaines économiques, politiques, technologiques et environnementaux.

À travers sa troisième participation au Festival du Livre de Paris, TRENDS, qui est la première institution de recherche du Moyen-Orient à y prendre part, vise à poursuivre la présentation de sa vision de recherche mondiale, à bâtir des ponts de communication et d’engagement avec autrui, et à renforcer l’échange culturel et de connaissances avec les institutions de recherche, les entités académiques et les groupes de réflexion internationaux.

L’institution cherche également à soutenir un dialogue constructif et ciblé à travers des rencontres et des discussions en marge du festival.

Le Docteur Mohammed Abdullah Al-Ali, Directeur Général de TRENDS, a déclaré que cette troisième participation de TRENDS revêt un caractère particulier, l’institution étant invitée en tant qu’Invité Spécial au plus grand événement littéraire de France, qui, depuis plus de 30 ans, réunit plus de 1 200 éditeurs et 4 500 auteurs pour célébrer les penseurs, les écrivains, la culture et l’industrie mondiale du savoir. Il a souligné que cette participation ouvre des canaux de dialogue entre les chercheurs de TRENDS et leurs homologues internationaux, facilite le transfert de connaissances vers l’Europe et contribue à corriger les stéréotypes concernant la recherche académique.

Rawdha Al-Marzouqi, Directrice du Département de la Distribution et des Expositions chez TRENDS, a indiqué que la participation comprend un programme complet d’activités, de séminaires de dialogue et de sessions de discussion, en plus de la signature de plusieurs nouvelles publications en français.