Les Émirats arabes unis présentent leur dixième rapport sur la sûreté nucléaire à l’AIEA

VIENNE, 16 avril 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont présenté leur dixième rapport national lors de la réunion d’examen des Parties contractantes à la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN), organisée à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).





La délégation des Émirats arabes unis a présenté le rapport national dans le cadre du processus d’examen prévu par la Convention, mettant en avant l’engagement continu du pays envers les normes les plus élevées de sûreté nucléaire, de transparence et de coopération internationale.

Le rapport national des Émirats arabes unis détaille les mesures législatives, réglementaires et opérationnelles prises pour remplir leurs obligations au titre de la Convention sur la sûreté nucléaire. Il met en lumière les progrès significatifs réalisés depuis le précédent cycle d’examen, notamment la transition réussie des quatre unités de la centrale nucléaire de Barakah vers une exploitation commerciale complète, marquant une étape majeure dans le programme nucléaire pacifique des Émirats arabes unis.

Le rapport démontre également la solidité et l’évolution continue du cadre réglementaire des Émirats arabes unis. Au cours de la période couverte par le rapport, l’Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) a mis à jour des réglementations clés, incluant le renforcement des exigences relatives à la protection physique et à la cybersécurité des installations nucléaires, ainsi que l’amélioration des cadres de certification pour le personnel d’exploitation nucléaire.

De plus, la FANR a publié de nouveaux guides réglementaires pour renforcer la sécurité et le transport sûr des matières radioactives, tout en développant un plan directeur réglementaire prospectif (2025–2029) afin de répondre aux technologies émergentes et aux besoins réglementaires futurs.

La société Nawah Energy Company (ENEC Operations) a démontré une amélioration continue de ses performances opérationnelles, notamment par l’exécution efficace des arrêts de rechargement et la maintenance sûre de la centrale nucléaire de Barakah. L’exploitant a également renforcé la culture de sûreté nucléaire grâce à des évaluations indépendantes et à l’engagement du personnel, tout en développant une main-d’œuvre nationale hautement qualifiée à travers des programmes de formation structurés. Elle a également soutenu la croissance de la chaîne d’approvisionnement nucléaire des Émirats arabes unis par des partenariats stratégiques, contribuant à la sécurité énergétique à long terme et au développement économique durable.

Lors de la présentation, les Émirats arabes unis ont mis en avant des réalisations clés, notamment les avancées dans l’infrastructure réglementaire, le développement continu du capital humain et des capacités nationales. Le rapport souligne également l’approche proactive des Émirats arabes unis pour intégrer les meilleures pratiques internationales, y compris l’alignement sur les normes de sûreté de l’AIEA et la mise en œuvre des principes de la Déclaration de Vienne sur la sûreté nucléaire.

En outre, les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement envers l’amélioration continue, en répondant aux recommandations des précédentes réunions d’examen, en renforçant les cadres de préparation aux situations d’urgence et en faisant progresser la recherche et l’innovation pour soutenir la sûreté nucléaire et la durabilité à long terme.

« Le dixième rapport national des Émirats arabes unis reflète notre engagement soutenu envers les normes les plus élevées de sûreté nucléaire, soutenu par un cadre réglementaire solide et en évolution », a déclaré Christer Viktorsson, Directeur général de la FANR. « Il met en lumière les progrès continus des Émirats arabes unis pour garantir l’exploitation sûre et sécurisée de Barakah, tout en renforçant notre rôle de contributeur responsable et transparent au régime mondial de sûreté nucléaire. »

La Convention sur la sûreté nucléaire est un instrument international juridiquement contraignant qui vise à atteindre et à maintenir un niveau élevé de sûreté dans les centrales nucléaires du monde entier grâce à des mesures nationales et à la coopération internationale. Les Parties contractantes sont tenues de soumettre périodiquement des rapports nationaux pour examen par les pairs, favorisant ainsi la transparence et l’échange de bonnes pratiques.

Les Émirats arabes unis sont devenus Partie contractante à la Convention en 2009 et continuent de participer activement à ses processus d’examen, réaffirmant ainsi leur position de membre responsable et engagé de la communauté nucléaire internationale.