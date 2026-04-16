Le ministère de l’Investissement et Jereh Group lancent une plateforme d’énergie propre intégrée aux EAU

PÉKIN, 16 avril 2026 (WAM) -- Le ministère de l’Investissement a signé un protocole d’accord avec Jereh Group pour développer une plateforme intégrée d’énergie propre et industrielle aux Émirats arabes unis. Ce protocole vise à approfondir les liens économiques bilatéraux entre les Émirats arabes unis et la République populaire de Chine, et positionne les Émirats arabes unis comme un centre régional pour les technologies énergétiques de nouvelle génération et la fabrication avancée.

Il a été signé par Mohammad Abdrulrahman Alhawi, sous-secrétaire du ministère de l’Investissement, et Li Weibin, président exécutif de Jereh Group.

Le plan d’investissement de Jereh Group comprend quatre volets : le déploiement de la technologie des petits réacteurs modulaires (SMR) pour fournir une alimentation de base stable et sans carbone ; la création d’une usine de fabrication de matériaux d’anode avec une capacité cible de 100 000 tonnes par an ; et la mise en place de capacités de recyclage de batteries au lithium.

La plateforme est conçue pour être intégrée, le déploiement des SMR de Jereh Group devant alimenter directement sa propre usine de matériaux d’anode, qui sera mise en œuvre progressivement sur les trois à cinq prochaines années.

L’usine de fabrication de matériaux d’anode soutiendra l’ambition des Émirats arabes unis d’étendre la fabrication avancée et de renforcer les capacités industrielles nationales. Les composantes d’énergie propre de la plateforme s’alignent sur la Stratégie énergétique 2050 des Émirats arabes unis, qui vise à accroître la part de l’énergie à faible émission de carbone dans le mix énergétique, tout en poursuivant les investissements dans des infrastructures énergétiques sûres et diversifiées.

Le déploiement de cette plateforme intégrée positionne également les Émirats arabes unis comme précurseurs dans l’adoption d’applications énergétiques avancées, renforçant ainsi leur attractivité en tant que destination pour les investissements technologiques et industriels à grande échelle.

Le ministère de l’Investissement jouera un rôle actif dans le soutien à la croissance de Jereh Group aux Émirats arabes unis. Ce protocole d’accord renforce le mandat du ministère visant à attirer et faciliter l’investissement dans les secteurs à forte croissance, tout en positionnant les Émirats arabes unis comme un centre mondial et un catalyseur pour l’investissement transfrontalier, la sécurité énergétique et le développement durable.

« Les Émirats arabes unis continuent de renforcer leur position en tant que centre mondial de l’innovation et de l’industrie, et l’engagement de Jereh Group à développer une plateforme industrielle et énergétique intégrée aux Émirats arabes unis en est un puissant témoignage », a déclaré Alhawi. « Au cours des quatre dernières décennies, la relation d’investissement entre les Émirats arabes unis et la Chine a évolué pour devenir un corridor stratégique de capitaux mature et bidirectionnel. »

Il a ajouté que ce partenariat avec Jereh s’appuie sur cette base solide, reflétant la profondeur des liens économiques avec la Chine, quatrième source d’IDE aux Émirats arabes unis et premier partenaire commercial, avec des échanges bilatéraux dépassant 100 milliards de dollars américains en 2024. « Les Émirats arabes unis continuent d’offrir une plateforme attrayante pour les entreprises cherchant une croissance internationale, soutenue par des infrastructures de classe mondiale, un environnement réglementaire tourné vers l’avenir et une position stratégique au carrefour des marchés mondiaux », a affirmé Alhawi.

Li Weibin a déclaré : « La signature de ce protocole d’accord avec le ministère de l’Investissement des Émirats arabes unis représente une étape clé dans le parcours mondial de Jereh Group. Les Émirats arabes unis ne sont pas seulement une puissance économique de premier plan, mais aussi un centre mondial d’innovation, de commerce et d’investissement, ce qui en fait un marché stratégique pour notre expansion. »

« Grâce à ce partenariat, nous pouvons aligner notre activité sur la vision ambitieuse du pays, bénéficier de son écosystème d’investissement dynamique et démontrer nos capacités dans l’énergie propre, la fabrication avancée et l’infrastructure numérique. »

Il a ajouté que cette collaboration accélérera les ambitions industrielles, contribuera à la croissance économique à long terme des Émirats arabes unis et établira de nouvelles références pour les plateformes énergétiques et industrielles intégrées dans la région.

À la fin juillet 2025, près de 16 500 licences commerciales chinoises étaient actives sur le marché des Émirats arabes unis, marquant une augmentation de plus de 18 % en glissement annuel et couvrant un large éventail d’activités économiques et d’investissement.