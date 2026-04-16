EDGE et Indra établissent un partenariat pour la production de radars au Brésil

SÃO PAULO, 16 avril 2026 (WAM) -- EDGE, l’un des principaux groupes mondiaux de défense et de technologies avancées, et le Groupe Indra ont signé un protocole d’accord afin d’explorer conjointement le développement et la production de systèmes radar de nouvelle génération au Brésil. La signature a eu lieu lors du salon LAAD Security 2026, qui se tient du 14 au 16 avril à São Paulo.

Cet accord jette les bases d’une collaboration stratégique tripartite, combinant l’expertise reconnue d’Indra dans les technologies radar et l’intégration de systèmes, les capacités industrielles et technologiques de SIATT, ainsi que la portée mondiale d’EDGE sur le marché de la défense, en plus de ses compétences avancées en fabrication.

Cette initiative ouvre la voie à la création d’un nouvel écosystème de production de radars au Brésil, favorisant le développement de capacités souveraines, le transfert de technologies et la création d’emplois hautement qualifiés au sein de l’industrie nationale de la défense.

Cet accord marque une nouvelle étape dans le renforcement de la relation stratégique entre EDGE et Indra, qui s’est intensifiée depuis 2023, englobant des coentreprises à Abou Dhabi pour le développement de radars et la guerre électronique, et, plus récemment, la décision d’établir une nouvelle usine en Espagne pour la production de munitions rôdeuses et d’armes intelligentes. Le protocole d’accord signé à São Paulo étend ce partenariat croissant à l’Amérique latine.