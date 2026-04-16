Le Président reçoit un message du Kazakhstan axé sur le renforcement de la coopération bilatérale

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a reçu un message écrit de Kassym-Jomart Tokaïev, Président de la République du Kazakhstan, concernant les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération conjointe.

Le message a été remis à Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la Cour présidentielle, lors d'une rencontre au Qasr Al Watan à Abou Dhabi avec Yernar M. Lazar, Envoyé spécial et Conseiller du Président de la République du Kazakhstan pour les affaires internationales.

Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed et Yernar ont discuté de la coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et le Kazakhstan ainsi que des moyens de développer davantage la coopération dans divers domaines afin de servir les intérêts communs et de soutenir le développement durable dans les deux pays.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions et de sujets d'intérêt commun.

La réunion s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables.