Aldar Properties sécurise un financement syndiqué durable de 5 milliards AED sur cinq ans

ABOU DHABI, 16 avril 2026 (WAM) -- Aldar Properties PJSC a clôturé avec succès une facilité de crédit renouvelable syndiquée liée à la durabilité d’un montant de 5 milliards AED (1,36 milliard USD) sur cinq ans.

L’opération a attiré la participation de 10 grandes institutions financières des Émirats arabes unis, régionales et internationales, reflétant la forte confiance dans la solidité du crédit d’Aldar, la résilience de son modèle d’affaires et les fondamentaux économiques et immobiliers des Émirats arabes unis.

Cette facilité renforce davantage la position de liquidité d’Aldar, portant la liquidité totale disponible à 38,2 milliards AED, dont 13,9 milliards AED en liquidités et 24,4 milliards AED en facilités engagées non tirées. La maturité moyenne de la dette senior de la société s’établit à cinq ans, tandis que la maturité moyenne des facilités engagées non tirées est de trois ans et demi.

« Cette opération reflète la force et la stabilité de l’activité diversifiée d’Aldar, ainsi que la profondeur de nos relations avec les institutions financières locales, régionales et internationales », a déclaré Faisal Falaknaz, Directeur financier et de la durabilité du groupe Aldar. « Le processus de syndication et de constitution du livre d’ordres a débuté en février et s’est déroulé conformément au plan initial, soutenu par des banques de premier plan, démontrant un engagement fort envers Aldar et l’économie des Émirats arabes unis. »

Il a ajouté : « Avec une position de liquidité exceptionnellement solide, nous continuerons à faire progresser nos priorités stratégiques à travers les plateformes de développement et d’investissement d’Aldar, en répondant aux besoins de nos communautés et en créant une valeur économique à long terme pour toutes les parties prenantes. »

La syndication a réuni un groupe d’institutions financières internationales, régionales et locales, y compris de nouveaux prêteurs.

La structure de la facilité offre une flexibilité maximale aux banques participantes et élargit le bassin de demande grâce à des tranches en USD et AED, des formats conventionnels ainsi que conformes à la charia, et un lien avec les initiatives de durabilité d’Aldar.

Les banques participantes étaient Abu Dhabi Commercial Bank, Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. – succursale d’Abou Dhabi, Arab Bank for Investment and Foreign Trade (Al Masraf), Commercial Bank of Dubai PSC, Dubai Islamic Bank, Emirates Islamic, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited, et SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation).

Cette facilité s’appuie sur le solide historique d’Aldar en matière d’accès à des sources de financement diversifiées, notamment une émission publique de titres hybrides de 3,67 milliards AED (1 milliard USD) et un placement privé de 3,67 milliards AED (1 milliard USD) avec Apollo réalisés plus tôt cette année.

Elle fait également suite à la facilité de crédit renouvelable syndiquée liée à la durabilité de 9 milliards AED clôturée en janvier 2025. Ensemble, ces opérations ont renforcé la structure du capital d’Aldar, accru sa flexibilité financière et consolidé sa résilience.

La dernière facilité senior non garantie, engagée et multi-tranches, intègre à la fois des tranches conventionnelles et islamiques en AED et USD, et est structurée comme une facilité renouvelable engagée à taux variable. Elle est également liée à des indicateurs de performance en matière de durabilité, renforçant l’engagement d’Aldar envers des objectifs ESG mesurables et des pratiques commerciales responsables.

En intégrant la durabilité dans son cadre de financement, Aldar renforce sa position de leader en matière de croissance durable tout en soutenant son ambition plus large de créer une valeur à long terme pour les parties prenantes.

En janvier 2026, Moody’s a confirmé la note de crédit Baa2 d’Aldar avec une perspective stable, une note attribuée pour la première fois à Aldar en 2017. Depuis lors, Aldar a maintenu une note d’investissement stable, qui demeure centrale dans sa stratégie de levée de capitaux à travers la structure du capital.