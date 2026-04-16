Depuis février, l’hôpital flottant des Émirats à Al Arish a soigné 73 patients de la bande de Gaza

AL ARISH, 16 avril 2026 (WAM) – L’Hôpital Flottant des Émirats arabes unis à Al Arish a accueilli sept patients en provenance de la bande de Gaza pour un traitement médical, dans le cadre des efforts humanitaires en cours sous l’opération « Chivalrous Knights 3 ». Avec ces nouvelles arrivées, le nombre total de patients traités à l’hôpital s’élève désormais à 73, accompagnés de leurs proches, depuis la réouverture du poste-frontière de Rafah début février. Les équipes médicales ont commencé les examens et l’élaboration des plans de traitement dès leur arrivée.

L’hôpital continue de fournir des services de santé complets aux Palestiniens de Gaza, comprenant des diagnostics, des interventions chirurgicales, de la physiothérapie et des séances de dialyse, grâce à un système médical spécialisé visant à améliorer l’état des patients.

L’établissement est géré par une équipe médicale et administrative émiratie, soutenue par une équipe médicale indonésienne, travaillant 24 heures sur 24 pour garantir la continuité des services et traiter les cas avec efficacité.

Cette initiative reflète le soutien humanitaire constant des Émirats arabes unis à Gaza et leur engagement à fournir une assistance médicale face aux défis persistants.