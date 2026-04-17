Les Émirats arabes unis saluent l’accord de cessez-le-feu Liban-Israël annoncé par le Président américain

ABOU DHABI, 17 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont salué l’annonce faite par le Président des États-Unis, Donald Trump, concernant un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, et ont félicité les efforts diplomatiques menés par le Président Trump pour faciliter cet accord.

Dans une déclaration, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a exprimé l’espoir que ce développement constituera une étape positive vers la création d’un environnement propice à la stabilité régionale, et a affirmé l’importance d’une coordination internationale efficace et continue afin de prévenir toute escalade supplémentaire et d’atténuer les répercussions humanitaires et sécuritaires à travers la région.

Le Ministère a réaffirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec le gouvernement du Liban et son soutien en cette période critique, y compris ses efforts pour garantir que les armes restent exclusivement entre les mains de l’État et pour démanteler les organisations terroristes, soulignant que cela représente une étape essentielle vers la consolidation de la sécurité et de la stabilité nationales.

Les Émirats arabes unis ont souligné leur engagement indéfectible à soutenir l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban, ainsi que leur soutien au peuple libanais frère dans la réalisation de ses aspirations à la sécurité, à la stabilité, au développement et à la prospérité.