Global South Utilities étend son portefeuille d’énergies renouvelables en Afrique et en Asie centrale en 2025

ABOU DHABI, 17 avril 2026 (WAM) -- Global South Utilities (GSU), une société d’investissement en ressources basée à Abou Dhabi, a annoncé ses réalisations pour 2025, comprenant l’expansion de son portefeuille d’énergies renouvelables à travers l’Afrique et l’Asie centrale, contribuant à l’alimentation en électricité de plus de 500 000 foyers.

Les étapes franchies par GSU en 2025 reflètent une année d’exécution sur des marchés complexes et insuffisamment desservis, où GSU a mené à bien des projets dans des délais accélérés et dans des environnements opérationnels variés. Dans des pays où l’accès à l’énergie reste inégal, le travail de l’entreprise s’est de plus en plus concentré sur l’apport d’une énergie fiable au plus près des communautés qui en dépendent.

Cette activité marque une transition des développements indépendants vers un modèle plus intégré englobant la production, la fabrication et l’expansion du marché, tout en mettant davantage l’accent sur la localisation des chaînes de valeur des énergies renouvelables. Cela se traduit notamment par son investissement industriel en Égypte, qui rapproche une partie du processus de production de la demande régionale et réduit la dépendance aux chaînes d’approvisionnement externes.

Mohammed AlDhaheri, Président du Conseil d’Administration de GSU, Vice-Président et Directeur Général de Resources Investment, a déclaré que les performances de l’entreprise en 2025 reflètent une orientation stratégique claire. « 2025 marque une direction claire pour GSU — renforcer notre présence sur des marchés clés tout en construisant l’infrastructure nécessaire pour soutenir les transitions énergétiques à long terme », a-t-il affirmé. « Notre priorité reste de fournir des solutions pratiques alliant rapidité, résilience et impact local. »

Au Tchad, GSU a mis en service la centrale solaire Noor Chad de 50 mégawatts avec un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 5 MWh à N’Djamena, livrée dans un délai record de huit mois et alimentant désormais plus de 250 000 foyers, marquant l’un des premiers grands projets d’énergie renouvelable du pays.

Ali Alshimmari, Directeur Général et Directeur Exécutif de GSU, a également reçu la distinction « Officier de l’Ordre National du Tchad » par le Président Mahamat Idriss Déby Itno, l’une des plus hautes distinctions du pays, en reconnaissance de son rôle dans la réalisation du projet solaire Noor Chad dans des délais records.

En République centrafricaine, l’entreprise a lancé la construction d’une centrale solaire de 50 MW avec un BESS de 10 MWh, qui devrait alimenter plus de 300 000 foyers et réduire de plus de 50 000 tonnes les émissions de carbone chaque année.

Sur l’ensemble de son portefeuille africain, GSU a indiqué disposer de plus de 150 mégawatts de capacité solaire en développement et en cours de livraison, soutenus par plus de 35 mégawattheures de stockage par batterie, alors qu’elle intensifie le déploiement des énergies renouvelables sur des marchés où l’accès à l’électricité reste limité.

À travers son portefeuille, les projets de GSU devraient générer des gains environnementaux mesurables, notamment l’évitement de plus de 50 000 tonnes d’émissions de carbone par an grâce à son projet en République centrafricaine et environ 68 000 tonnes par an pour la centrale du Tchad.

Ces réductions reflètent une tendance plus large dans les marchés émergents à intégrer la production et le stockage d’énergies renouvelables afin de réduire la dépendance aux systèmes électriques à base de diesel, qui restent une source principale d’électricité dans nombre de ces pays.

Au-delà du développement de projets, GSU a élargi son rôle sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique. En Égypte, l’entreprise a rejoint un consortium international pour développer l’usine de fabrication solaire Atum à Aïn Sokhna, un investissement de 220 millions de dollars qui comprendra une capacité de production de modules solaires de 2 gigawatts et devrait créer plus de 800 emplois directs.

Par ailleurs, GSU est entrée en Asie centrale par l’acquisition d’une participation de 51 % dans Yashil Energiya, basée en Ouzbékistan, s’étendant ainsi aux projets solaires distribués, à la recharge de véhicules électriques et aux mini-centrales hydroélectriques.

Ali Alshimmari a déclaré que les progrès réalisés par l’entreprise en 2025 reflètent une évolution plus large de sa stratégie de développement. « 2025 a été une année d’exécution pour GSU, marquée par la réalisation de projets, l’entrée sur de nouveaux marchés et l’expansion de notre rôle sur la chaîne de valeur des énergies renouvelables », a-t-il déclaré. « 2026 sera l’année de l’expansion, car nous comptons nous appuyer sur ces bases pour étendre davantage notre présence à travers l’Afrique et l’Amérique latine, tout en continuant à localiser les solutions énergétiques au plus près des marchés qu’elles desservent. »

« En 2025, nous avons démontré notre capacité à livrer dans des marchés complexes et insuffisamment desservis dans des délais records », a-t-il ajouté. « Cette constance — livrer dans des environnements difficiles, rapidement — définit GSU et continuera de guider notre croissance en 2026. »