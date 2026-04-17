Le Groupe ADX s’associe à l’ADGEF pour promouvoir la culture financière auprès des entrepreneurs

ABOU DHABI, 17 avril 2026 (WAM) – Le Groupe Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) a annoncé sa collaboration avec le Festival mondial de l’entrepreneuriat d’Abou Dhabi (ADGEF) en tant que « Partenaire des marchés de capitaux » afin de promouvoir la culture financière, la maîtrise de l’investissement et la connaissance des investissements auprès de la prochaine génération d’entrepreneurs et d’investisseurs.

Placé sous le patronage de Son Altesse Cheikh Zayed bin Nahyan bin Zayed Al Nahyan, l’ADGEF réunit entrepreneurs, innovateurs, investisseurs et décideurs dans une initiative phare visant à accélérer l’économie fondée sur la connaissance et à soutenir une croissance durable.

Abdulla Salem Alnuaimi, Directeur général du Groupe ADX, a déclaré que les Émirats arabes unis regorgent de talents et d’idées audacieuses, et qu’Abou Dhabi s’impose comme un centre mondial de l’entrepreneuriat et de la formation de capitaux.

Il a souligné qu’ADX, en tant que pilier financier clé, offre un cadre bien établi pour soutenir les investisseurs et les entrepreneurs en les connectant aux marchés de capitaux, permettant la création de richesse et aidant les entreprises à transformer leurs ambitions de croissance en entités mondiales cotées en bourse, conformément à la vision économique à long terme d’Abou Dhabi.

« Nous espérons qu’en partageant des connaissances et des perspectives financières, nous cultiverons une génération qui non seulement comprend les fondamentaux du marché, mais qui promeut également la création de valeur à long terme, l’investissement responsable et la compétitivité sur la scène mondiale », a ajouté Alnuaimi.

En tant que l’une des 20 plus grandes bourses mondiales et la deuxième plus grande bourse de la région en termes de capitalisation boursière, ADX compte plus de 120 titres cotés activement et une plateforme de négociation desservant 1,2 million d’investisseurs issus de plus de 200 nationalités. Lors du festival, ADX et ses partenaires de courtage, dont International Securities, Al Ramz et Thndr, partageront des analyses supplémentaires sur le marché et l’investissement avec les participants.

L’équipe d’ADX guidera également les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à forte croissance dans la compréhension des introductions en bourse (IPO) et du parcours de cotation, en mettant en avant le Marché Principal et le Marché de Croissance comme voies clés pour faire évoluer les entreprises vers des entités compétitives à l’échelle mondiale. La bourse offre un accompagnement complet, du conseil pré-cotation à la gestion des relations investisseurs après la cotation, permettant une gouvernance solide et la création de valeur durable.

ADX continue de servir de plateforme résiliente pour la formation de capitaux, les sociétés cotées offrant des rendements constants aux actionnaires. Entre 2023 et 2025, les sociétés cotées sur ADX ont distribué près de 205 milliards d’AED de dividendes, reflétant la solidité des fondamentaux du marché et des stratégies de croissance soutenues.

Avec plus de 20 000 participants attendus et plus de 100 intervenants internationaux, l’ADGEF offre une plateforme stratégique à ADX pour élargir sa base d’investisseurs et renforcer les communautés financièrement instruites. Pendant le festival, ADX facilitera également l’engagement avec ses partenaires courtiers, permettant aux participants d’approfondir leur compréhension de la dynamique du marché, de la gestion des risques et de l’investissement discipliné.

En phase avec l’ambition des Émirats arabes unis d’accueillir plus de deux millions d’entreprises et de faire émerger plusieurs licornes d’ici 2031, ADX reste déterminé à autonomiser les entrepreneurs et les investisseurs en tant que moteurs clés de la croissance économique nationale. Le festival est soutenu par des partenaires stratégiques, dont le Groupe ADNOC, l’Autorité d’Abou Dhabi pour la contribution sociale (Ma’an), le programme Athar+, le Département du développement économique d’Abou Dhabi (ADDED), le Fonds Khalifa, la Chambre de commerce et d’industrie d’Abou Dhabi, Hub71, la Douane d’Abou Dhabi, et d’autres.