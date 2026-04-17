Les Émirats arabes unis envoient 100 tonnes d’aide à Gaza dans le cadre du « pont aérien Humaid »

CHARJAH, 17 avril 2026 (WAM) -- Un vol de secours des Émirats arabes unis transportant 100 tonnes de denrées alimentaires essentielles a quitté l’aéroport international de Charjah vendredi à destination de la bande de Gaza dans le cadre de l’initiative « Pont aérien Humaid ».

Cette initiative est soutenue par Son Altesse Cheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membre du Conseil suprême et souverain d’Ajman, en coopération avec l’opération « Chivalrous Knight 3 », dans le cadre des efforts humanitaires continus des Émirats arabes unis.

Hammoud Al Afari, coordinateur des opérations de secours pour l’opération Chivalrous Knight 3, a déclaré que le vol a été lancé sur les directives de Son Altesse Cheikh Humaid afin d’alléger les souffrances quotidiennes de milliers de familles à Gaza dans les conditions actuelles. Il a précisé que l’opération continue de mettre en œuvre une série d’initiatives humanitaires, notamment l’hôpital de campagne des Émirats arabes unis et l’hôpital flottant des Émirats arabes unis à Al Arish, en Égypte, d’une capacité de 100 lits, dotés d’équipes médicales spécialisées dans plusieurs disciplines. Il a ajouté que six usines de dessalement ont également été installées pour fournir quotidiennement de l’eau à Gaza.

Al Afari a indiqué que l’aide totale des Émirats arabes unis à Gaza a dépassé 122 000 tonnes, pour une valeur supérieure à 3 milliards de dollars, soulignant l’ampleur de la réponse humanitaire du pays.

Le Dr Khalid Abdul Wahab Al Khaja, Secrétaire général de l’Organisation internationale de bienfaisance, a déclaré que l’organisation participe aux efforts de secours en cours par le biais d’un pont aérien et d’expéditions maritimes continues visant à répondre aux besoins alimentaires urgents et à soutenir les groupes vulnérables.

Le Dr Al Khaja a ajouté qu’un navire d’aide distinct transportant des denrées alimentaires et d’autres fournitures d’une valeur de plus de 8 millions d’AED (2,2 millions de dollars), dans le cadre des initiatives du souverain d’Ajman, est également en cours d’envoi à Gaza pour aider à répondre aux besoins de base.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges des Émirats arabes unis visant à fournir une assistance humanitaire par le biais d’opérations coordonnées aériennes et maritimes, alors que le pays continue d’étendre son soutien aux populations touchées à Gaza.