TRENDS présente une vision visant à renforcer la sécurité énergétique et à protéger les routes maritimes

ABOU DHABI, 17 avril 2026 (WAM) -- TRENDS Research & Advisory a participé à un séminaire virtuel organisé par le Centre bahreïni d’études stratégiques, internationales et énergétiques (DERASAT), en partenariat avec

, intitulé : « Évolutions dans le détroit d’Hormuz : entre géographie et sécurité énergétique mondiale ». Le séminaire a examiné les implications géopolitiques croissantes affectant la stabilité du système énergétique mondial.

Son Excellence le Dr Cheikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, Ministre des Transports et des Télécommunications et Président du Conseil d’administration de DERASAT, a souligné l’importance de renforcer le dialogue régional et international sur la sécurité énergétique et les évolutions maritimes. Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre la coordination entre les centres de recherche et les décideurs afin de soutenir la stabilité des marchés énergétiques mondiaux.

Le Dr Mohammed Al Ali, Directeur général du groupe TRENDS, a souligné que la récente crise régionale et les développements sécuritaires qui l’accompagnent dans le Golfe représentent une opportunité stratégique pour recalibrer les relations des pays du Golfe avec leurs partenaires internationaux sur des bases plus équilibrées. Ces bases devraient prendre en compte les exigences communes en matière de sécurité énergétique et renforcer la position de la région dans l’économie mondiale.

Il a expliqué que les développements récents ont révélé une réalité stratégique clé : la sécurité énergétique n’est plus seulement une question locale ou régionale, mais une préoccupation souveraine transnationale. Il a ajouté que les événements ont également mis en évidence la sensibilité du détroit d’Hormuz en tant que point de passage critique dans le système économique mondial, où toute perturbation a des répercussions immédiates sur les marchés mondiaux et les chaînes d’approvisionnement.

Le Dr Al Ali a en outre appelé à l’adoption de nouvelles approches stratégiques, notamment la « stratégie d’interconnexion défensive », qui lie les intérêts des grandes nations consommatrices à la stabilité des routes maritimes, augmentant ainsi la probabilité d’une intervention internationale pour les protéger en cas de menace.

Il a souligné que la crise actuelle a mis en lumière l’importance stratégique des pays du Golfe pour garantir des approvisionnements énergétiques stables, notant que toute perturbation dans la région a des conséquences économiques mondiales immédiates.

Il a appelé à renforcer ce rôle à travers plusieurs axes clés, notamment la transition du concept traditionnel de sécurité de l’approvisionnement vers un modèle de « sécurité énergétique en réseau ». Ce modèle repose sur la diversification et l’intégration des routes de transport ainsi que sur le développement d’infrastructures régionales interconnectées afin d’atténuer l’impact des points de passage stratégiques.

Le Dr Al Ali a également souligné l’importance d’accélérer la transition vers les énergies alternatives en augmentant les investissements dans les sources renouvelables, en particulier l’hydrogène vert et l’énergie solaire, ainsi qu’en développant des réseaux régionaux d’interconnexion électrique et des corridors d’énergie alternative.

Il a insisté sur le fait que les développements actuels ne constituent pas une crise passagère, mais plutôt un tournant stratégique qui appelle à une vision unifiée du Golfe fondée sur l’intégration, la résilience et l’innovation, renforçant la capacité de la région à façonner l’avenir du système énergétique mondial.