Le Louvre Abou Dhabi ouvre pour la première fois son dôme emblématique aux visiteurs

ABOU DHABI, 17 avril 2026 (WAM) -- Le Louvre Abou Dhabi a lancé une nouvelle visite guidée intitulée « Expérience Architecturale », offrant aux visiteurs de nouvelles façons d’explorer le design emblématique du musée.

Cette expérience encourage les visiteurs à se connecter à l’art et au design à travers un parcours réfléchi, mené par des éducateurs, qui offre un aperçu des idées, des défis et des innovations ayant présidé à la création du musée – de son symbolisme culturel et de son lien fort avec le patrimoine émirati à la prouesse technique de sa construction sur la mer.

L’expérience comprend sept étapes autour du musée, se terminant par une promenade spéciale à l’intérieur du dôme emblématique du musée, offrant aux visiteurs une perspective unique sur la lumière, l’espace et le design complexe, et alliant narration et appréciation architecturale pour un regard approfondi sur l’une des caractéristiques majeures du Louvre Abou Dhabi.

Chaque visiteur recevra un exemplaire du livre « Louvre Abou Dhabi : Histoire d’un projet architectural » afin d’apporter un soutien supplémentaire et une compréhension approfondie tout au long de la visite.