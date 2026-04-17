Le Dubai Safari Park devient membre de la WAZA et renforce ses engagements mondiaux

DUBAÏ, 17 avril 2026 (WAM) -- Le Dubai Safari Park a été officiellement accueilli en tant que membre institutionnel de l’Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA) le 19 mars 2026, marquant une étape importante dans son parcours vers l’excellence mondiale en matière de conservation, de bien-être animal et d’éducation.

La WAZA est la principale organisation mondiale représentant les zoos et aquariums engagés à respecter les normes les plus élevées en matière de bien-être animal, de conservation, de recherche scientifique et d’éducation du public. Grâce à cette adhésion, le Dubai Safari Park rejoint un groupe restreint d’institutions reconnues internationalement, renforçant ainsi sa position en tant que destination faunique crédible et responsable, conforme aux meilleures pratiques mondiales.

Cette réalisation s’appuie sur l’adhésion existante du Dubai Safari Park à l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA), renforçant davantage sa stature internationale et son engagement envers l’amélioration continue dans tous les domaines d’activité.

En rejoignant la WAZA, le Dubai Safari Park accroît sa contribution aux efforts mondiaux de conservation tout en accédant à une expertise internationale, à la recherche et à des programmes collaboratifs. L’adhésion permet également de participer à des initiatives mondiales telles que des opportunités de financement pour la conservation et des plateformes d’échange de connaissances, soutenant ainsi les objectifs de durabilité et de biodiversité à long terme du parc.

Abritant plus de 3 000 animaux représentant plus de 300 espèces, le Dubai Safari Park est l’un des plus grands parcs animaliers de la région. Son développement continu reflète une vision plus large visant à intégrer la conservation, l’éducation et l’expérience des visiteurs dans un environnement durable et tourné vers l’avenir.

Muna Alhajeri, Directrice du Dubai Safari Park, a déclaré : « L’adhésion à l’Association mondiale des zoos et aquariums marque une étape importante pour le Dubai Safari Park et reflète notre engagement continu envers les normes internationales les plus élevées en matière de bien-être animal, de conservation et d’éducation. Cette adhésion renforce notre rôle au sein de la communauté mondiale de la conservation et soutient nos efforts pour offrir des expériences éducatives significatives tout en contribuant à la protection de la biodiversité. Elle consolide également la position du Dubai Safari Park en tant que destination faunique responsable et de classe mondiale pour les résidents, les visiteurs et les partenaires. »

David Field, Président de l’Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA), a déclaré : « La WAZA est ravie d’accueillir le Dubai Safari Park au sein de cette communauté de zoos engagés dans la conservation. Leurs réalisations à ce jour ainsi que leurs aspirations et ambitions en matière de conservation sont véritablement admirables. »

Cette étape reflète l’alignement du Dubai Safari Park avec les priorités mondiales en matière de durabilité et de biodiversité, soutenant la vision plus large de Dubaï de se positionner comme une destination de premier plan pour le tourisme durable et la gestion environnementale. Elle renforce également la confiance des visiteurs, des familles et des institutions éducatives en réaffirmant l’adhésion du parc aux normes reconnues internationalement.

Grâce à son adhésion à la WAZA, le Dubai Safari Park continuera d’investir dans l’amélioration des pratiques de bien-être animal, l’expansion des programmes de conservation et le renforcement de la sensibilisation du public à travers des initiatives éducatives et d’engagement. Le parc reste déterminé à offrir des expériences de visite de haute qualité tout en contribuant aux efforts mondiaux de protection de la faune et des écosystèmes naturels.

Le Dubai Safari Park continue de jouer un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de vie, de la durabilité et de la vision pionnière de Dubaï en créant des expériences fauniques immersives, éducatives et responsables qui rapprochent les communautés de la nature.