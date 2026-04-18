L’économie des Émirats arabes unis poursuit son ascension mondiale grâce à une croissance robuste au début de 2026

ABOU DHABI, 18 avril 2026 (WAM) – L’économie des Émirats arabes unis a poursuivi sa trajectoire ascendante au cours des premiers mois de 2026, soutenue par la solidité du secteur financier et bancaire ainsi que par la hausse des indicateurs du commerce extérieur et de l’investissement, selon des données officielles et des rapports locaux et internationaux.

Les Émirats ont renforcé leur position de leader durable aux niveaux régional et mondial, s’imposant comme un modèle de stabilité et de flexibilité face aux défis en constante évolution.

Selon la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), le total des actifs bancaires a augmenté de 1,1 % en février 2026 pour dépasser 5 472 milliards d’AED, contre 5 414 milliards d’AED en janvier. Le crédit total a progressé de 1,2 % pour atteindre 2 630 milliards d’AED, soutenu par une hausse du crédit intérieur de 20,6 milliards d’AED. Les dépôts bancaires ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 3 400 milliards d’AED, tandis que les dépôts des résidents ont progressé de 1,7 % pour s’établir à 3 098 milliards d’AED.

Le secteur financier des Émirats continue de faire preuve d’une forte stabilité. Début mars, le ratio de fonds propres s’élevait à 17 %, tandis que le ratio de couverture de liquidité dépassait 146,6 %, bien au-dessus des normes réglementaires internationales.

Les banques émiraties ont renforcé leur présence dans le classement 2026 des meilleures banques mondiales de Forbes, qui inclut notamment First Abu Dhabi Bank (FAB), Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Emirates Islamic, Emirates NBD et Commercial Bank of Dubai.

Les agences de notation internationales ont confirmé la solidité souveraine des Émirats. Moody’s a maintenu sa note Aa2 avec perspective stable lors de sa revue du 30 mars 2026, tandis que S&P Global Ratings a confirmé la note AA/A-1+ avec perspective stable pour les monnaies locale et étrangère.

S&P a souligné que l’économie des Émirats repose sur une forte résilience budgétaire et économique, soutenue par des actifs nets consolidés du gouvernement estimés à environ 184 % du PIB en 2026, et des actifs liquides atteignant près de 210 % du PIB.

Les Émirats poursuivent le développement de leur stratégie commerciale à travers le programme des accords de partenariat économique global (CEPA), visant à porter le commerce non pétrolier à 4 000 milliards d’AED d’ici 2031. Au premier trimestre 2026, des accords ont été signés avec les Philippines, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Gabon.

Le pays a également intégré pour la première fois le top 10 mondial des exportateurs de marchandises, se classant neuvième selon l’Organisation mondiale du commerce. Le commerce extérieur total a atteint 6 000 milliards d’AED en 2025, en hausse de 15 %, tandis que le commerce des services a dépassé 1 140 milliards d’AED et que le commerce non pétrolier a progressé de 27 % pour atteindre 3 800 milliards d’AED.

Mubadala Investment Company a renforcé la résilience de son portefeuille, avec des actifs atteignant 1 400 milliards d’AED et un rendement cumulé supérieur à 10 % sur cinq et dix ans.

Par ailleurs, ADNOC a intégré le classement des 100 marques les plus valorisées au monde, conservant sa position de marque la plus précieuse des Émirats pour la huitième année consécutive, avec une valeur en hausse de 11 % à 21,13 milliards de dollars.

Dubaï a également atteint son meilleur classement dans l’indice mondial des centres financiers (GFCI), se hissant à la septième place, confirmant son rôle croissant de hub financier mondial.

Le nombre d’entreprises enregistrées aux Émirats a dépassé 1,45 million fin février. La Chambre de commerce de Dubaï a enregistré l’ajout de 2 709 nouvelles entreprises en mars 2026, tandis que le Département du développement économique de Charjah a signalé une hausse de 1 % des licences émises et renouvelées au premier trimestre. À Ajman, 1 617 nouvelles licences et 8 777 renouvellements ont été enregistrés, avec une hausse annuelle de 7 % des renouvellements.

Au niveau de la dette souveraine, l’émission de bons du Trésor libellés en dirhams pour mars 2026 a atteint 1,1 milliard d’AED, avec une forte demande des investisseurs, les offres totalisant 4,85 milliards d’AED, soit environ 4,4 fois le montant émis.