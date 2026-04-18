Les États-Unis autorisent temporairement la vente de pétrole russe jusqu’au 16 mai 2026

WASHINGTON, 18 avril 2026 (WAM) -- Les États-Unis ont autorisé les opérations impliquant la vente, la livraison ou le déchargement de pétrole brut et de produits pétroliers d'origine russe chargés sur des pétroliers, selon une licence générale publiée sur le site Internet de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain.

Le Département du Trésor américain a délivré une nouvelle licence tard vendredi, permettant aux pays d’acheter du pétrole russe chargé sur des navires du 17 avril au 16 mai. Cette mesure renouvelle et remplace une précédente dérogation de 30 jours qui a expiré le 11 avril.