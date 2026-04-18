L’Union Générale des Femmes et le PCC renforcent la coopération institutionnelle à Pékin

PÉKIN, 18 avril 2026 (WAM) – Une délégation de l’Union Générale des Femmes (UGF) a tenu une réunion stratégique de haut niveau avec le Comité central du Parti communiste chinois (PCC), dans le cadre de sa visite officielle en République populaire de Chine, avec le soutien actif de l’Ambassade des Émirats arabes unis à Pékin. Cette réunion constitue une partie intégrante de l’agenda du Conseil des femmes d’affaires Émirats arabes unis-Chine, visant à renforcer la coopération institutionnelle et à échanger des points de vue sur des partenariats internationaux axés sur le développement, conformément aux objectifs communs des deux parties dans les domaines de l’économie et de l’innovation.

La délégation émiratie était dirigée par Noura Khalifa Al Suwaidi, Secrétaire générale de l’UGF. La partie chinoise était représentée par Yu Wei, Directeur général adjoint du Département international du Comité central du PCC, ainsi que d’autres responsables.

Les discussions ont porté sur l’examen de la longue expérience institutionnelle du Comité central du PCC dans la gestion des relations extérieures, mettant en lumière le rôle de son Département international en tant que canal clé supervisant un vaste réseau d’engagement avec plus de 600 partis politiques et organisations à travers le monde, offrant un modèle avancé pour le dialogue de haut niveau et les forums internationaux.

Les deux parties ont exploré des opportunités pour formuler des initiatives qualitatives basées sur l’échange de connaissances et des programmes conjoints visant à améliorer l’efficacité institutionnelle et à soutenir les tendances du développement durable, en phase avec l’évolution rapide du paysage des relations internationales.

Cette réunion s’inscrit dans la vision de l’Union Générale des Femmes d’activer le Conseil des femmes d’affaires Émirats arabes unis-Chine, l’un des principaux résultats de l’initiative des conseils des femmes entrepreneures émiraties dans les pays amis, lancée par S.A. Cheikha Fatima bint Mubarak, « Mère de la Nation », Présidente de l’Union Générale des Femmes, Présidente du Conseil suprême pour la maternité et l’enfance (SCMC), et Présidente suprême de la Fondation pour le développement de la famille.

L’initiative vise à autonomiser les femmes émiraties et à renforcer leur présence influente sur la scène internationale, tout en élargissant leur coopération économique avec des partenaires stratégiques à travers le monde.

Dans ses remarques de clôture, Noura Al Suwaidi a souligné que de telles réunions représentent un pilier fondamental pour renforcer les partenariats institutionnels transfrontaliers et consolident le rôle des femmes émiraties en tant que partenaires clés dans la définition des voies du développement mondial.

La partie chinoise a salué le leadership visionnaire des Émirats arabes unis et les efforts exceptionnels de S.A. Cheikha Fatima bint Mubarak dans le soutien et l’autonomisation des femmes, décrivant l’expérience des Émirats arabes unis comme un modèle inspirant tant au niveau régional qu’international.