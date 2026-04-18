GCC-Stat : les pays du CCG surpassent les moyennes mondiales en matière de développement durable

MASCATE, 18 avril 2026 (WAM) – Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont enregistré des progrès notables dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, dépassant les moyennes mondiales, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services de base, selon des données publiées par le Centre statistique du CCG (GCC-Stat).

Les données confirment que les pays du CCG ont pratiquement éradiqué l’extrême pauvreté, atteignant des niveaux de vie supérieurs aux seuils internationaux, grâce à des systèmes de protection sociale avancés garantissant l’inclusion de l’ensemble de la société.

Dans le secteur de la santé, les indicateurs témoignent de performances avancées. Le taux de mortalité maternelle s’établit à 19,9 pour 100 000 naissances vivantes, contre un objectif mondial de 70, tandis que le taux de mortalité des moins de cinq ans atteint 10,8 pour 1 000 naissances, contre 25 au niveau mondial. La couverture sanitaire universelle a atteint 100 % contre 68 % dans le monde, et la couverture des vaccins essentiels s’élève également à 100 %, contre 84 % à l’échelle mondiale.

La densité médicale a atteint 33,6 médecins pour 10 000 habitants, contre 18,7 au niveau mondial, reflétant la qualité et l’efficacité des systèmes de santé de la région.

Dans le domaine de l’éducation, les pays du CCG affichent des taux élevés, avec un taux d’alphabétisation de 99,2 % contre 88 % au niveau mondial, et un taux de scolarisation préprimaire de 99,8 % contre 74,4 %. Les services de base sont disponibles dans toutes les écoles, accompagnés d’une qualification complète des enseignants, traduisant un investissement stratégique dans le capital humain.

En matière d’infrastructures, des avancées significatives ont été réalisées. L’accès à l’eau potable sûre atteint 100 % de la population contre 73,7 % au niveau mondial, tandis que les services d’assainissement et de traitement de l’eau avoisinent 100 % dans plusieurs pays, renforçant la durabilité environnementale et sanitaire.

Les indicateurs révèlent également un accès universel à l’électricité à hauteur de 100 %, contre 91,7 % dans le monde, ainsi qu’un recours croissant aux technologies propres.

En termes de sécurité et de stabilité, les pays du CCG enregistrent des niveaux avancés, avec un taux d’homicide de 0,6 pour 100 000 habitants contre 5,2 au niveau mondial, et un taux de victimes de traite des êtres humains de 5,5 contre 38. L’enregistrement des naissances est quasi universel, témoignant de l’efficacité des systèmes institutionnels et juridiques.

Les données mettent toutefois en évidence certains défis, notamment une intensité de consommation énergétique élevée par rapport aux moyennes mondiales, soulignant la nécessité d’améliorer l’efficacité et d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

Parmi les autres défis figurent une prévalence plus élevée de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans, estimée à 9,3 % contre 6,6 % au niveau mondial, ainsi qu’une production accrue de déchets dangereux par habitant et une part du travail dans le PIB relativement faible, à environ 36,6 %, ce qui souligne la nécessité d’améliorer la qualité de la nutrition, l’efficacité de la gestion des ressources et la contribution du travail à l’économie.