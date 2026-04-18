MENAFATF participe à la réunion ministérielle du GAFI

WASHINGTON, 18 avril 2026 (WAM) – Le Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENAFATF), présidé par Hamid Saif Al Zaabi, Président du Groupe, et avec la participation de Sulaiman bin Rashid Al Jabrin, Secrétaire Exécutif, a pris part à la Réunion ministérielle du Groupe d’Action Financière (GAFI), organisée en marge des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, D.C.

Selon la Déclaration ministérielle du GAFI, les ministres ont souligné l’importance de la mise en œuvre complète et rapide des normes internationales, du renforcement de la coopération internationale et de l’accélération des mesures préventives, de la détection, de l’enquête et des efforts de poursuite, ainsi que de la récupération des avoirs et du renforcement des cadres juridiques nationaux, afin de lutter plus efficacement contre les flux financiers illicites.

La déclaration a noté que les crimes financiers, y compris la fraude, le crime organisé et le trafic illicite, représentent une menace croissante nécessitant une réponse internationale coordonnée, en particulier à la lumière des développements technologiques rapides qui facilitent les flux financiers transfrontaliers.

Les ministres du GAFI ont réaffirmé l’importance de lutter contre les flux financiers illicites par une action coordonnée et multilatérale, et ont convenu de la nécessité de concentrer les efforts sur la menace croissante de la fraude, tout en renforçant la mise en œuvre effective des normes fondées sur l’évaluation des risques du GAFI.

La participation du Groupe, pour la première fois aux Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coordination internationale et de l’échange d’expertise dans les domaines de l’intégrité du système financier et de la lutte contre la criminalité financière.

Hamid Saif Al Zaabi a affirmé que la participation du MENAFATF à cette réunion ministérielle représente une étape importante dans le renforcement de sa présence au sein du cadre international, notant que la première participation du Groupe aux Réunions de printemps a permis d’obtenir des résultats positifs et a contribué à renforcer la coordination avec les partenaires internationaux.

Il a ajouté que cette participation reflète l’engagement des pays de la région à renforcer l’efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, et à suivre les meilleures pratiques internationales, soutenant ainsi la stabilité et l’intégrité des systèmes financiers aux niveaux régional et mondial.

Il a également souligné que les résultats de la réunion ministérielle reflètent un consensus international croissant sur l’importance d’une action conjointe pour faire face à l’évolution des menaces financières, en particulier à la lumière des développements rapides dans les modes de criminalité financière.