Le Parlement arabe appelle les parlements à condamner les attaques iraniennes flagrantes contre les pays arabes

LE CAIRE, 18 avril 2026 (WAM) -- Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a appelé tous les parlements nationaux, régionaux et internationaux à se hisser au niveau de leurs responsabilités en émettant une condamnation claire et explicite des attaques flagrantes menées par l’Iran contre les pays arabes, en rejetant toute pratique portant atteinte à leur souveraineté ou menaçant leur sécurité et leur stabilité, et mettant en danger la sûreté des voies maritimes.

Il a souligné que cela contribuerait à renforcer le respect du droit international, à promouvoir la responsabilité et à envoyer un message collectif de dissuasion afin de prévenir la répétition de telles violations à l’avenir.

Cette déclaration a été faite lors du discours principal prononcé par le Président du Parlement arabe devant la 152e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP), qui s’est tenue à Istanbul, en Turquie.

Le Président a ajouté que les récentes attaques iraniennes, compte tenu de leur gravité, de leur dangerosité et de leur portée transfrontalière, ne peuvent être considérées comme des incidents isolés, mais constituent plutôt une menace directe pour la sécurité et la stabilité de plusieurs pays arabes, au premier rang desquels figurent les États du Golfe.

Il a également souligné que tout processus de négociation visant à contenir l’escalade ou à traiter ses conséquences resterait insuffisant tant que les pays affectés ne seraient pas inclus en tant que partenaires dans la définition de ses résultats, afin de garantir qu’ils soient pleinement informés des détails de l’accord, d’assurer sa durabilité et son acceptation, et de préserver leurs intérêts sécuritaires légitimes.