Le paysage culturel préhistorique d’Al Faya façonne l’histoire humaine

CHARJAH, 18 avril 2026 (WAM) -- À l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, célébrée le 18 avril, le site du patrimoine mondial d'Al Faya dans l'Émirat de Charjah se distingue comme l'un des sites archéologiques les plus importants au monde.

Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2025, ce site conserve des preuves documentant la présence humaine dans la région depuis plus de 200 000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens et des plus durables témoignages intégrés de l'existence humaine précoce dans un environnement désertique, ainsi qu'une référence clé pour comprendre les premières routes de migration et la dispersion humaine hors d'Afrique.

Al Faya offre un modèle élargi du concept de paysage culturel ; son registre archéologique à plusieurs strates s'étend du Paléolithique au Néolithique, documentant les schémas de déplacement humain à long terme, la capacité d'adaptation de l'homme à l'environnement et l'aptitude à survivre aux changements climatiques successifs.

Depuis son inscription, le site du patrimoine mondial d'Al Faya continue d'attirer l'attention académique et scientifique du monde entier. Le site bénéficie du soutien à la recherche sous l'égide de l'Autorité d'archéologie de Charjah, notamment grâce à la Bourse de recherche Al Faya, une initiative majeure d'une valeur de 2 millions d'AED, qui se déroulera de 2026 à 2028 et fait actuellement l'objet d'une évaluation scientifique avec la participation d'institutions académiques régionales et internationales de premier plan. Ces efforts renforcent la position des Émirats arabes unis dans le domaine des sciences du patrimoine et de la recherche archéologique.

La Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comprend plus de 1 100 sites, dont 97 se trouvent dans la région arabe, répartis dans plus de 160 pays à travers le monde. Ces sites englobent des sites culturels et naturels exceptionnels de valeur universelle exceptionnelle.

Ils font partie d'un système mondial de recherche scientifique, de préservation du patrimoine et de protection à long terme. Ils contribuent également à un secteur qui fournit plus de 370 millions d'emplois dans le monde et représente plus de 10 % du PIB mondial.