Abdullah bin Zayed et le secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères examinent les derniers développements régionaux

ABOU DHABI, 18 avril 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a reçu Yvette Cooper, Secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.

Au cours de la rencontre, ils ont discuté de l'évolution générale de la situation dans la région, ainsi que des attaques de missiles iraniennes non provoquées et terroristes qui ont visé les Émirats arabes unis et un certain nombre de pays frères et amis, ainsi que de leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, la sécurité de la navigation internationale, l'approvisionnement énergétique et l'économie mondiale.

Yvette Cooper a réaffirmé la solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis dans la prise des mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté, préserver l'intégrité de leur territoire et garantir la sécurité de leurs citoyens, résidents et visiteurs.

Pour sa part, Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a exprimé sa gratitude pour la visite de Cooper, soulignant qu'elle reflète les relations distinguées entre les deux pays et incarne la pleine solidarité du Royaume-Uni avec les Émirats arabes unis à la suite de cette agression terroriste iranienne. Il a également confirmé la sécurité de tous les résidents et visiteurs dans le pays.

Yvette Cooper a passé en revue les derniers développements régionaux, en particulier ceux liés à l'annonce récente du Président des États-Unis, Donald Trump, d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran. Ils ont également discuté de l'importance d'intensifier les efforts internationaux pour consolider la sécurité et la stabilité et renforcer les opportunités de paix durable dans la région.

Les deux parties ont également abordé un certain nombre de questions d'intérêt commun liées aux relations entre les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni et aux moyens de les développer davantage de manière à servir les intérêts partagés des deux pays et à promouvoir la prospérité et le bien-être de leurs peuples.

La réunion s'est déroulée en présence de Lana Zaki Nusseibeh, ministre d'État.