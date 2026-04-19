Les Émirats arabes unis condamnent l’attaque contre les forces de la FINUL dans le sud du Liban

ABOU DHABI, 19 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont fermement condamné l’attaque visant le contingent français au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) dans le sud du Liban, qui a entraîné la mort d’un soldat et blessé trois membres de la force internationale.

Les Émirats arabes unis ont souligné que le ciblage des missions de maintien de la paix constitue une violation des principes du droit international et de la Résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a exprimé la solidarité des Émirats arabes unis avec les pays participant à la mission de la FINUL, et a adressé ses sincères condoléances et sa sympathie à la famille de la victime, ainsi qu’à la République française et à son peuple, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Les Émirats arabes unis ont appelé le gouvernement libanais à respecter ses obligations en assurant la protection des troupes de la FINUL, à enquêter sur les circonstances entourant l’attaque, à prévenir sa récurrence et à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour traduire les auteurs en justice.

Le Ministère a réaffirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec le gouvernement du Liban et son soutien en cette période critique, y compris ses efforts pour garantir que les armes restent exclusivement entre les mains de l’État et pour démanteler les organisations terroristes, soulignant que cela représente une étape cruciale vers la consolidation de la sécurité et de la stabilité nationales.