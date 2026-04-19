Les champions émiratis de tir brillent à l’échelle mondiale alors que les Émirats arabes unis renforcent leur héritage sportif et leurs efforts en matière d’inclusion

ABOU DHABI, 19 avril 2026 (WAM) – Le tir sportif émirati maintient depuis des décennies une présence internationale distinguée, produisant des champions dans diverses disciplines. Ancré dans le patrimoine national, ce sport contribue à préserver l’identité culturelle tout en attirant les jeunes générations vers des compétitions telles que le pistolet, la carabine, le skeet et le trap.

Des institutions nationales telles que le Bureau des armes et des substances dangereuses, le club de tir d’Al Ain et le Centre du patrimoine Hamdan bin Mohammed ont soutenu cette croissance à travers des stratégies de développement ciblées.

L’inclusion demeure une priorité, avec des résultats remarquables obtenus par les femmes et les personnes de détermination. Le champion paralympique Abdulla Sultan Al Aryani s’est notamment illustré en remportant cinq médailles, dont des médailles d’or aux Jeux de Londres 2012 et de Tokyo 2020.

L’héritage olympique des Émirats est marqué par la médaille d’or historique de Cheikh Ahmed bin Hasher Al Maktoum à Athènes 2004, ainsi que par une participation régulière de 1996 à Atlanta jusqu’à Tokyo 2020. Parmi les succès récents figure une médaille de bronze remportée par l’équipe nationale de trap lors des Championnats d’Asie à Doha en janvier dernier.

Au niveau national, le Championnat de tir aux armes autorisées des Émirats arabes unis a contribué à élargir la pratique du sport, attirant plus de 850 participants à travers le pays. Salem Saeed Al Sabousi, président du club de tir d’Al Dhafra, a souligné l’évolution du sport et l’émergence d’une nouvelle génération prometteuse, soutenue par des compétitions organisées tout au long de l’année.

Des événements majeurs, tels que le Championnat international de tir au fusil de chasse d’Abou Dhabi, renforcent davantage la position du pays en tant que pôle de compétition de premier plan. Responsables et athlètes attribuent ces réalisations au soutien des dirigeants, qui ont contribué à créer un environnement sécurisé et de classe mondiale favorisant l’émergence de talents d’élite.