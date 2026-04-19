Les Émirats arabes unis renforcent leur présence aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI avec des résultats concrets en faveur d’une croissance durable

WASHINGTON, 19 avril 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont renforcé leur influence croissante sur la scène financière mondiale lors des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se sont tenues à Washington du 13 au 18 avril 2026.

La délégation des Émirats arabes unis, dirigée par Son Excellence Mohamed bin Hadi Al Hussaini, Ministre d'État aux Affaires financières, a obtenu des résultats substantiels lors des sessions multilatérales et des rencontres bilatérales de haut niveau, avec la participation de hauts responsables gouvernementaux.

Les réunions ont permis de renforcer les partenariats stratégiques avec les institutions financières internationales et les homologues mondiaux, ainsi que de discuter des perspectives économiques mondiales, tout en échangeant des points de vue sur les moyens de soutenir la stabilité financière et de renforcer la résilience de l'économie mondiale face aux défis actuels.

Son Excellence Al Hussaini a déclaré que la participation des Émirats arabes unis aux Réunions de printemps de cette année a abouti à des résultats significatifs qui consolident davantage la position du pays sur la scène économique mondiale.

Il a souligné que cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'engagement des Émirats arabes unis à soutenir les efforts internationaux visant à assurer la stabilité financière mondiale et à promouvoir des partenariats efficaces répondant à l'évolution des dynamiques économiques.

Il a ajouté : « Nous continuerons à capitaliser sur les résultats de ces réunions pour élargir la coopération avec nos partenaires internationaux, soutenir la croissance économique durable et renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que centre financier mondial et partenaire clé dans la construction de l'avenir de l'économie mondiale. »

La délégation des Émirats arabes unis a participé aux réunions du G20, où les discussions ont porté sur les perspectives économiques mondiales et les défis liés à la croissance et à la stabilité financière.

Son Excellence Mohamed bin Hadi Al Hussaini a souligné que « le renforcement de la coordination internationale est fondamental pour relever les défis économiques mondiaux et soutenir une croissance plus durable et inclusive ».

Dans le cadre de sa participation aux réunions du Comité monétaire et financier international (CMFI), la délégation a discuté des récents développements économiques mondiaux et des mécanismes visant à renforcer la résilience des systèmes financiers.

Son Excellence Al Hussaini a noté que « l'adoption de politiques budgétaires équilibrées et flexibles est essentielle pour garantir la capacité de l'économie mondiale à faire face aux défis futurs ».

La délégation émiratie a également pris part à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan avec la Directrice générale du Fonds monétaire international. Les discussions ont porté sur les défis économiques régionaux et les moyens de soutenir la stabilité financière.

En marge des réunions, la délégation a tenu une série de rencontres bilatérales avec des partenaires internationaux et des représentants d'institutions financières mondiales, axées sur l'échange de connaissances et l'exploration de nouvelles opportunités dans la finance et le développement, renforçant ainsi la position des Émirats arabes unis en tant que centre financier mondial et partenaire clé dans le soutien du système économique international.

Son Excellence Younis Haji AlKhoori, Secrétaire général du Ministère des Finances, a dirigé la délégation des Émirats arabes unis lors des réunions des BRICS, qui ont réuni les vice-ministres des finances et les gouverneurs adjoints des banques centrales. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les économies émergentes et d'élargir les partenariats financiers et économiques.

Son Excellence AlKhoori a déclaré que les Émirats arabes unis tiennent à soutenir les efforts internationaux visant à promouvoir l'intégration économique et à ouvrir de nouvelles voies de coopération contribuant à la stabilité économique mondiale.

Son Excellence AlKhoori a ajouté : « La participation aux Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a offert une plateforme importante pour renforcer les relations internationales. Les réunions et les échanges bilatéraux ont ouvert de nouveaux canaux de coopération et renforcé l'échange de connaissances avec les institutions financières internationales. Nous nous engageons à traduire ces résultats en initiatives concrètes qui soutiennent les priorités économiques des Émirats arabes unis et renforcent la préparation de leur système financier à suivre le rythme des transformations mondiales. »