La valeur des contrats locatifs à Dubaï atteint 32,2 milliards d’AED au premier trimestre 2026

DUBAÏ, 19 avril 2026 (WAM) – Les indicateurs du marché locatif de Dubaï au premier trimestre (T1) 2026 témoignent d’une stabilité soutenue, soutenue par des fondamentaux réglementaires et économiques solides. Le marché continue de montrer une activité régulière dans un environnement dynamique qui s’adapte efficacement et renforce la confiance.

Cette performance reflète la vision proactive de la direction des Émirats arabes unis et les directives renouvelées visant à renforcer la préparation et la résilience des secteurs économiques, à soutenir la croissance durable, à renforcer la confiance des investisseurs et à souligner la capacité de Dubaï à maintenir une croissance économique équilibrée.

Selon les données du Département foncier de Dubaï, la valeur totale des contrats de location au cours du T1 2026 a atteint 32,2 milliards d’AED, reflétant un rythme d’activité soutenu, appuyé par une législation claire et un environnement réglementaire intégré qui régit les relations sur l’ensemble du marché.

Les nouveaux contrats de location se sont élevés à 118 385, auxquels s’ajoutent 135 607 contrats de renouvellement, indiquant une activité de marché soutenue et des relations stables entre propriétaires et locataires dans un cadre transparent et fiable. Autre indicateur positif, le nombre de contrats annulés a diminué de 25 %, reflétant une plus grande stabilité du cycle locatif, une cohésion accrue du marché et une volatilité réduite.

Le nombre de bureaux immobiliers opérant sur le marché a atteint 10 200, améliorant l’efficacité du marché, élargissant la base des parties prenantes actives et soutenant la qualité des services fournis aux investisseurs et aux clients.

Par ailleurs, 3 599 licences immobilières ont été enregistrées sur le marché, couvrant un large éventail d’activités et de services liés au secteur. Les licences de courtage en vente et achat immobilier arrivent en tête avec 1 564, suivies du courtage en location immobilière avec 928, des services de suivi des transactions avec 376, et du développement immobilier avec 128 licences.

D’autres licences couvrent diverses activités, notamment les services de supervision administrative pour les associations de propriétaires, le conseil immobilier, les services privés de location et de gestion de biens, le courtage hypothécaire, les centres d’affaires, les services d’évaluation immobilière, l’arpentage et l’organisation d’enchères immobilières publiques. Cette diversité et cette ampleur des licences reflètent le dynamisme et l’intégration du marché immobilier de Dubaï, ainsi que l’avancement de son écosystème de services et sa capacité à répondre de manière efficace et flexible aux besoins des différentes parties prenantes.

Ces indicateurs soulignent que le marché locatif de Dubaï s’inscrit dans un écosystème intégré qui unifie développement, investissement et régulation tout en favorisant la stabilité et en permettant une adaptation agile aux dynamiques évolutives. La performance du marché reflète une équation équilibrée entre l’offre et la demande, soutenue par une activité de projets soutenue, une offre diversifiée et des politiques claires, garantissant la durabilité à long terme et une performance constante.

À la lumière de ces résultats, le secteur immobilier de Dubaï continue de renforcer sa position en tant que pilier clé de la croissance économique de l’émirat, soutenu par une vision de leadership tournée vers l’avenir, un environnement réglementaire flexible et une confiance renouvelée des investisseurs, assurant la continuité du marché et renforçant sa préparation pour les phases futures avec confiance et stabilité.