Les dirigeants de licornes saluent Dubaï comme pôle mondial d’innovation et de croissance numérique

DUBAÏ, 19 avril 2026 (WAM) – Les dirigeants des entreprises licornes basées à Dubaï ont réaffirmé le statut de l’émirat en tant que centre mondial de l’innovation numérique et de la croissance axée sur la technologie. Les cadres supérieurs ont souligné l’environnement réglementaire tourné vers l’avenir de Dubaï, ses infrastructures avancées et sa capacité à attirer des talents internationaux comme des facteurs clés renforçant son attractivité en tant que destination pour les entreprises numériques à forte croissance.

Ils ont noté que Dubaï est devenue une rampe de lancement stratégique pour les entreprises ambitieuses, offrant un environnement commercial agile qui soutient le développement de solutions innovantes et permet une expansion confiante sur les marchés régionaux et internationaux. L’émirat a dépassé le simple statut de lieu d’implantation d’entreprise pour devenir un modèle mondial favorisant l’économie numérique.

Les dirigeants d’entreprise ont également salué la forte synergie entre les entités gouvernementales et le secteur privé au sein de l’écosystème numérique de Dubaï, soutenue par la Chambre de l’Économie Numérique de Dubaï, l’une des trois chambres opérant sous l’égide des Chambres de Dubaï. Des cadres réglementaires clairs, un accès direct aux décideurs et un environnement commercial hautement connecté, ont-ils noté, aident les entreprises à transformer leurs ambitions en croissance durable tout en renforçant la position de Dubaï comme centre des secteurs tournés vers l’avenir.

Mohamad Ballout, Directeur Général et Co-fondateur de Kitopi, a déclaré : « L’écosystème numérique de Dubaï a été un facteur déterminant de notre croissance. La ville offre une combinaison solide de réglementation prospective, d’infrastructures de classe mondiale, d’accès à des talents exceptionnels et d’un environnement commercial qui facilite la création, le test et la montée en puissance rapide. Sa connectivité avec les marchés régionaux et mondiaux a également été essentielle alors que nous avons élargi nos ambitions au-delà des Émirats arabes unis. »

M. Ballout a ajouté : « Dubaï n’est pas seulement résiliente ; c’est l’un des endroits les plus tournés vers l’avenir au monde pour bâtir une entreprise numérique. Elle combine rapidité, ambition et ouverture à l’innovation d’une manière difficile à égaler, faisant de Dubaï une rampe de lancement puissante pour les entreprises souhaitant créer et se développer à l’échelle mondiale. »

Fernando Fanton, Directeur des Produits et de la Technologie chez Property Finder, a déclaré : « Dubaï n’est plus seulement un lieu pour créer une entreprise ; c’est l’endroit où construire l’avenir de votre secteur. Elle offre une combinaison unique de rapidité comme stratégie et de résilience par conception. Portée par des initiatives telles que l’Agenda Économique de Dubaï (D33) et une approche axée sur le numérique, Dubaï propose un écosystème où des cadres clairs, des réseaux de parties prenantes fiables et des plateformes coordonnées permettent l’innovation à grande échelle. »

Il a poursuivi : « Des jalons tels que le gouvernement 100 % sans papier, la croissance de l’IA et du Web3 dans l’immobilier, et les programmes prospectifs dans le cadre de la Stratégie Numérique de Dubaï démontrent comment la ville simplifie non seulement les affaires mais permet aussi aux entreprises, investisseurs et régulateurs de prendre des décisions éclairées, de maximiser leur impact et de s’étendre à l’international. Pour les leaders technologiques et les innovateurs cherchant à se développer, Dubaï offre la structure, l’élan et les perspectives nécessaires pour transformer l’ambition en croissance tangible. »

M. Fanton a souligné que l’écosystème numérique de Dubaï a véritablement permis à Property Finder de passer à l’échelle supérieure, soutenant à la fois son modèle d’affaires et son parcours d’innovation. Il a déclaré : « Les cadres réglementaires favorables à l’innovation, tels que les données du marché locatif du Département des Terres de Dubaï et les initiatives de tokenisation immobilière REES, offrent la clarté nécessaire pour développer en toute confiance des solutions immobilières numériques. L’infrastructure numérique coordonnée et sophistiquée de l’émirat et son cadre transparent nous permettent de tester, d’itérer et de faire évoluer nos outils efficacement, tandis que des relations solides avec des investisseurs tels que Mubadala, Blackstone et Permira, ainsi qu’avec des régulateurs comme le Département des Terres de Dubaï, nous permettent de naviguer dans la complexité et de transformer les idées en solutions concrètes. »

Il a ajouté : « En tirant parti de ces capacités, nous avons fait progresser notre stratégie native en IA avec des outils comme SuperAgent, la première plateforme de classement d’agents basée sur l’IA au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et Credit Optimiser, qui aide les utilisateurs à évaluer leur capacité d’emprunt et à optimiser leurs options de financement. »

Roman Axelrod, Fondateur et Associé Gérant chez XPANCEO, a déclaré : « Dubaï offre une combinaison rare de facteurs bien connus : incitations fiscales, fort soutien gouvernemental et infrastructures de classe mondiale. Ce qui distingue véritablement l’émirat, c’est sa priorité stratégique donnée à la deep tech, à la science et à l’IA comme piliers centraux de son économie. Notre activité est intrinsèquement complexe et exige un système de soutien sophistiqué. Elle requiert une logistique sans faille, un flux constant de talents de classe mondiale et une intégration poussée avec les institutions académiques. »

Il a ajouté : « Dubaï est devenue un carrefour mondial unique où entreprises, science et gouvernement opèrent en véritable synergie, offrant le terreau nécessaire pour faire évoluer des innovations complexes et à fort enjeu. Nous en faisons l’expérience au quotidien. La collaboration avec les Chambres de Dubaï, le Centre Spatial Mohammed Bin Rashid et l’Université de Dubaï, ainsi que la participation à de grandes conférences technologiques internationales et l’accès à des talents mondiaux, nous permettent de croître à un rythme qui prendrait des années ailleurs. »

M. Axelrod a également mis en avant les efforts plus larges des Émirats arabes unis pour bâtir un écosystème numérique de classe mondiale, notamment la construction des plus grands centres de données IA, la création de l’Université Mohamed bin Zayed d’Intelligence Artificielle et le développement du premier gouvernement natif en IA au monde.

Il a noté : « Dubaï évolue pour devenir un nouveau pôle mondial de l’innovation, rappelant l’esprit pionnier de la Silicon Valley à ses débuts ; mais elle le fait tout en restant fidèle aux principes sur lesquels elle a été fondée : transformer les défis impossibles en opportunités stratégiques grâce à des partenariats mondiaux. »

M. Axelrod a expliqué que Dubaï a dépassé sa réputation traditionnelle de centre mondial de la finance, du commerce et de la logistique pour devenir un écosystème d’innovation tourné vers l’avenir, attirant des leaders technologiques mondiaux, des universités de classe mondiale et des entreprises telles qu’OpenAI, Microsoft et Google. Il a ajouté que cela est motivé par l’engagement de l’émirat à construire pour l’avenir, et que cette orientation à long terme sous-tend la résilience de Dubaï, renforçant sa capacité à s’adapter au changement.

Il a ajouté : « Alors que les événements régionaux peuvent déstabiliser des marchés plus volatils, Dubaï reste stable. Son ambition, son envergure et ses investissements stratégiques dans le ‘long terme’, y compris la recherche mondiale pionnière en IA, la construction d’infrastructures deep tech et l’institutionnalisation de l’innovation, garantissent que sa croissance reste durable. »

Il a conclu : « L’écosystème ici est conçu pour soutenir des ambitions qui se déploient sur des décennies, et non seulement sur des trimestres fiscaux. La véritable question pour les fondateurs aujourd’hui n’est plus de savoir si Dubaï peut soutenir une recherche et un développement scientifique ambitieux ; c’est de savoir si votre propre ambition est assez audacieuse pour suivre le rythme de la vision de Dubaï. »