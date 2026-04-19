Le président du Parlement arabe appelle le Mouvement des non-alignés à adopter une position ferme concernant la loi sur l’exécution des prisonniers

ISTANBUL, 19 avril 2026 (WAM) -- Mohamed bin Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a appelé le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (NAM PN) à adopter une position ferme contre la loi israélienne sur la peine de mort visant les prisonniers palestiniens.

S'exprimant lors de la cinquième conférence du réseau à Istanbul. Al Yamahi a souligné que le NAM PN représente la conscience du monde libre. Il a déclaré que l'action minimale attendue est l'adoption d'une résolution rejetant et condamnant cette législation, ainsi que la mobilisation d'efforts internationaux pour empêcher sa mise en œuvre.

« Il est inconcevable que ce rassemblement parlementaire international, qui a longtemps défendu les causes justes, se réunisse sans prendre une position claire sur une législation raciste qui autorise l'exécution de milliers de prisonniers innocents sous les yeux du monde », a ajouté Al Yamahi.

Abordant le thème principal de la conférence, « Le rôle des parlements dans la garantie d'une urbanisation résiliente au climat dans la région du Mouvement des non-alignés », le Président du Parlement arabe a noté que l'adaptation au climat n'est plus un choix facultatif mais une nécessité urgente. Il a appelé à renforcer les cadres législatifs afin d'intégrer les considérations climatiques dans la planification urbaine pour faire face aux défis rapides auxquels sont confrontées les villes du monde.