Le secrétaire général du Conseil national fédéral souligne le leadership des Émirats arabes unis dans l’intégration de l’IA au sein des parlements

ISTANBUL, 19 avril 2026 (WAM) -- Dr Omar Abdulrahman Al Nuaimi, Secrétaire général du Conseil national fédéral (FNC), a présenté le cadre institutionnel des Émirats arabes unis pour l’intelligence artificielle dans le travail parlementaire lors d’une réunion de l’Association des secrétaires généraux des parlements à Istanbul.

S’adressant à l’assemblée en marge de la 152e Assemblée de l’UIP, Dr Al Nuaimi a détaillé le modèle intégré du FNC, qui repose sur trois piliers : la gouvernance, les outils techniques et le renforcement des capacités. Il a souligné la mise en place de politiques réglementaires et de normes éthiques visant à garantir une utilisation responsable de l’IA tout en protégeant la confidentialité des données.

Les avancées techniques présentées comprenaient des systèmes intelligents pour la transcription des séances et des outils de recherche alimentés par l’IA qui rationalisent la rédaction des rapports législatifs.

Dr Al Nuaimi a insisté sur le fait que l’expérience des Émirats arabes unis constitue une référence mondiale, alliant innovation et intégrité législative, et a appelé à une coopération internationale accrue afin d’améliorer l’efficacité parlementaire grâce à la transformation numérique.