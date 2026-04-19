Les musées d’Abou Dhabi renforcent les liens entre l’éducation et l’art

ABOU DHABI, 19 avril 2026 (WAM) -- Les musées d'Abou Dhabi renforcent leur rôle de phares culturels majeurs en intégrant l'éducation à l'art grâce à des programmes interactifs innovants conçus pour enrichir l'expérience d'apprentissage des étudiants.

Le Louvre Abou Dhabi a accueilli plus de 67 000 étudiants en 2025, les impliquant dans des activités spécialisées destinées aux écoles, universités et aux Personnes handicapées.

En 2026, le musée élargit son engagement avec le Portail du Programme Muséal, une initiative développée avec le Département de la Culture et du Tourisme – Abou Dhabi. La plateforme, approuvée par le Ministère de l'Éducation, relie 148 œuvres d'art et artefacts au programme national à travers diverses disciplines, dont les sciences et les mathématiques.

En complément, le Musée d'Histoire Naturelle d'Abou Dhabi fait progresser l'éducation scientifique grâce à son Institut de Recherche et d'Éducation.

L'établissement utilise l'apprentissage par la découverte et la réalité virtuelle pour engager les étudiants dans la biodiversité, la durabilité et les sciences de la Terre.

Parallèlement, le Musée National Zayed propose des programmes immersifs tels que « Baba Zayed » et « Déverrouiller l'Histoire », qui mettent l'accent sur les valeurs des Émirats arabes unis et l'identité nationale.

À travers des récits, des ateliers d'artisanat traditionnel et des contenus d'apprentissage à distance numériques, le musée offre une plateforme complète pour l'apprentissage tout au long de la vie et la préservation culturelle.