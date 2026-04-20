Plus de 400 athlètes participent au triathlon Oceanic de Khorfakkan

KHORFAKKAN, 20 avril (WAM) – Plus de 400 athlètes ont participé à la dernière édition du triathlon Oceanic de Khorfakkan, organisée en collaboration entre le Conseil des sports de Charjah, l’Oceanic Khorfakkan Resort & Spa et Al Qudra Sports Services.

Les participants ont concouru dans des épreuves de natation, de course à pied et de cyclisme, réparties en plusieurs catégories, notamment olympique, super sprint, sprint et junior, en individuel et par équipes.

Cet événement constitue la deuxième édition organisée cette année dans le cadre des initiatives continues de Charjah visant à promouvoir le sport communautaire.