L’équipe nationale de voile des Émirats prête pour les Jeux asiatiques de plage à Sanya, Chine

DUBAÏ, 20 avril 2026 (WAM) -- L’équipe nationale de voile des Émirats arabes unis s’est envolée pour Sanya, en Chine, afin de participer à la 6e édition des Jeux asiatiques de plage, qui se tiendra du 22 au 30 avril.

L’équipe, composée de cinq athlètes, comprend Marwa Al Hammadi, Elyazia Al Hammadi et Abdulla Al Zubaidi dans la catégorie ILCA 4, tandis que Mohamed Al Mehairi et Khalifa Al Romaithi concourront dans la classe Optimist.

Mohammed Al Obaidli, Secrétaire général de la Fédération émirienne de voile et d’aviron, a confirmé la préparation de l’équipe à l’issue d’un dernier stage d’entraînement au Maroc. Il a souligné que l’objectif est de décrocher des places sur le podium, conformément à la stratégie de la fédération visant à renforcer le profil sportif international des Émirats arabes unis.