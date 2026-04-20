Adam Yates remporte le classement général d’O Gran Camiño pour l’équipe UAE Team Emirates-XRG

MADRID, 20 avril 2026 (WAM) – Adam Yates a remporté le classement général de la course O Gran Camiño pour l’équipe UAE Team Emirates-XRG, conservant son maillot de leader lors de la cinquième et dernière étape.

Le Britannique de 33 ans décroche ainsi sa première victoire dans une course par étapes cette saison, après une performance solide tout au long de la semaine, marquée notamment par son succès lors de la quatrième étape au sommet de l’Alto de Cabeza de Meda, qui lui a permis de prendre la tête du classement général.

Malgré les tentatives de ses rivaux lors de l’étape finale, Yates a maintenu son avance, franchissant la ligne d’arrivée au sommet du Monte Trega en troisième position, assurant ainsi la victoire finale. Il s’agit de son premier succès au classement général depuis le Tour de Suisse 2024.

L’équipe UAE Team Emirates-XRG a également brillé collectivement, avec notamment la première victoire professionnelle de Julius Johansen lors de la première étape. Cette performance porte à 21 le nombre de victoires de l’équipe pour la saison 2026.

À l’issue de la course, Yates a salué une épreuve exigeante, soulignant que les conditions de vent avaient rendu la dernière ascension particulièrement difficile, tout en se disant satisfait de sa performance et de sa gestion de course.

Le coureur a indiqué qu’il poursuivra sa préparation en altitude en vue de ses prochains objectifs, notamment le Giro d’Italia, où il ambitionne de réaliser une nouvelle performance avec une équipe compétitive.