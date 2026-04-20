L’Indonésie mettra fin aux importations de diesel et se tournera vers le carburant à base d’huile de palme

JAKARTA, 20 avril 2026 (WAM) – L’Indonésie mettra fin à ses importations de diesel à compter du 1er juillet 2026, dans le cadre de la mise en œuvre du programme B50, un biocarburant composé de 50 % de diesel et de 50 % d’huile de palme brute.

Le ministre de l’Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a indiqué que cette décision s’inscrit dans les efforts du gouvernement visant à renforcer l’indépendance énergétique nationale en exploitant l’huile de palme comme source alternative.

Il a précisé que l’huile de palme peut être transformée non seulement en diesel, mais également en essence et en éthanol, dont le développement est actuellement accéléré.

Le gouvernement prévoit également une coopération avec la société publique de plantations PTPN IV pour développer, dans un premier temps à petite échelle, de l’essence à base d’huile de palme, avant d’envisager une production industrielle à grande échelle.

Les responsables ont souligné que cette initiative reflète les perspectives prometteuses du secteur énergétique en Indonésie, fondées sur l’exploitation des ressources nationales.