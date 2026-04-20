Le secteur immobilier des Émirats arabes unis enregistre des performances record au premier trimestre 2026

ABOU DHABI, 20 avril 2026 (WAM) – Le secteur immobilier des Émirats arabes unis a enregistré une performance robuste au cours du premier trimestre 2026, reflétant la confiance croissante des investisseurs locaux et internationaux dans la stabilité du marché, sa capacité d’adaptation aux évolutions et son potentiel à maintenir une croissance durable et des rendements attractifs à moyen et long terme.

Les marchés immobiliers à travers le pays ont connu une croissance notable durant les trois premiers mois de l’année, les données officielles d’Abou Dhabi, de Dubaï, de Charjah et d’Ajman confirmant la position des Émirats en tant que pôle mondial majeur de l’investissement immobilier.

À Dubaï, le Département foncier de Dubaï a fait état d’une activité soutenue, avec 718 160 transactions immobilières enregistrées, dont 60 303 ventes, soit une hausse de 6 % par rapport à la même période en 2025.

La valeur totale des transactions a atteint 252 milliards d’AED, en progression de 31 %, tandis que le nombre d’investissements s’est élevé à 57 744, en hausse de 7 % en glissement annuel, pour une valeur totale de 173 milliards d’AED. Le nombre d’investisseurs a également augmenté de manière significative pour atteindre 48 448, soit une progression de 8 %, dont 29 312 nouveaux investisseurs, en hausse de 14 % par rapport au premier trimestre 2025.

À Abou Dhabi, les performances trimestrielles ont atteint un niveau record, avec des transactions immobilières en hausse de 160,7 % pour atteindre 66 milliards d’AED, contre 25,31 milliards d’AED à la même période l’an dernier, selon le Centre immobilier d’Abou Dhabi (ADREC).

Plus de 13 518 transactions ont été réalisées, contre 6 896 au premier trimestre 2025, traduisant une accélération de la croissance et consolidant la position d’Abou Dhabi en tant que hub d’investissement régional et mondial.

À Charjah, le volume des échanges immobiliers a atteint 18,5 milliards d’AED au premier trimestre 2026, contre 13,2 milliards d’AED à la même période en 2025, soit une croissance de 40,7 %.

Le Département d’enregistrement immobilier de Charjah a indiqué que le nombre total de transactions a augmenté à 29 235, enregistrant une hausse de 18,9 % en glissement annuel. Il a également relevé une diversification notable des nationalités des investisseurs, qui ont atteint 113 nationalités contre 97 en 2025.

Les ressortissants des Émirats ont représenté environ 9 milliards d’AED de la valeur totale des transactions sur 10 099 biens, tandis que les investisseurs des pays du CCG, les ressortissants arabes et les autres investisseurs étrangers ont contribué à hauteur d’environ 9,5 milliards d’AED répartis sur 19 136 biens.

À Ajman, la valeur totale des transactions immobilières a atteint 6,22 milliards d’AED au premier trimestre, à travers 3 890 transactions, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que le volume des échanges s’est élevé à 4,24 milliards d’AED via 3 128 transactions.

Ces performances solides à l’échelle des Émirats reflètent la résilience du marché et la capacité du secteur à s’adapter aux évolutions régionales, soutenues par la vision des dirigeants et une approche économique équilibrée renforçant la confiance et la stabilité dans l’ensemble des secteurs économiques.