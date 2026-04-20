Benoît Cosnefroy décroche la troisième place pour UAE Team Emirates-XRG à l’Amstel Gold Race

AMSTERDAM, 20 avril 2026 (WAM) -- Le coureur français Benoît Cosnefroy de l’équipe UAE Team Emirates-XRG a poursuivi sa belle série dans les Ardennes, réalisant une solide performance pour décrocher la troisième place lors de l’Amstel Gold Race, offrant ainsi un podium à l’équipe UAE Team Emirates-XRG dans l’une des épreuves phares de la campagne des classiques ardennaises.

La course de 257 km reliant Maastricht à Valkenburg, comprenant 33 ascensions à travers les collines du Limbourg, s’est déroulée à un rythme soutenu tout au long de la journée, avec une échappée matinale importante qui a pris les devants avant que le peloton n’augmente progressivement l’allure à l’approche des circuits finaux décisifs, Marco Frigo (NSN Cycling) étant le dernier rescapé à résister avant d’être repris.

La course s’est animée dans les 70 derniers kilomètres sur des côtes telles que le Loorberg, le Gulperberg et le Kruisberg, où un groupe restreint de favoris, dont Remco Evenepoel (Red Bull Bora hansgrohe) et Mattias Skjelmose (Lidl Trek), s’est détaché. L’attaque décisive est survenue sur le Keutenberg et les ascensions suivantes, où le duo de tête a finalement distancé ses rivaux pour se disputer la victoire.

Derrière, Benoît Cosnefroy est resté vigilant au sein du groupe de poursuite, trouvant cependant peu de partenaires pour collaborer à la chasse. Faisant preuve de patience et d’expérience, le Français a conservé sa position alors que la course se fragmentait sur les derniers circuits, notamment lors de l’avant-dernière ascension du Cauberg, où la tête de la course s’est définitivement dessinée.

À l’arrivée à Valkenburg, Remco Evenepoel a devancé Mattias Skjelmose au sprint pour s’imposer après une échappée à deux, tandis que Benoît Cosnefroy a parfaitement lancé son sprint depuis le groupe réduit pour s’assurer la troisième place, terminant à un peu moins de deux minutes des leaders. L’action dans les Ardennes se poursuivra mercredi avec la classique de la Flèche Wallonne.