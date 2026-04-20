DMCC va lancer un Centre du Cacao pour renforcer la position mondiale de Dubaï dans l’agroalimentaire

DUBAÏ, 20 avril 2026 (WAM) – DMCC a annoncé son intention de lancer un Centre du cacao, une nouvelle plateforme commerciale visant à établir un écosystème intégré de négoce, de transformation et d’innovation, afin de renforcer la position de Dubaï en tant que hub mondial du commerce des matières premières agricoles.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre de l’expansion de l’offre agroalimentaire de DMCC, s’appuyant sur son modèle de clusters ayant déjà contribué à transformer les flux commerciaux mondiaux du café et du thé. DMCC accueille actuellement 88 entreprises actives dans le commerce du cacao, la fabrication de chocolat et la confiserie.

Le nouveau Centre du cacao regroupera ces activités au sein d’une plateforme structurée couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement et la transformation jusqu’au branding, à la distribution et à l’accès au financement.

Le centre sera lancé en partenariat avec Kumbi Cocoa, spécialisée dans le développement de relations directes et équitables avec les coopératives agricoles, et Ribezzi Group, conglomérat diversifié basé à Dubaï, chargé de la mise en œuvre et du développement du projet.

Les partenaires étudieront la faisabilité de la mise en place d’une infrastructure intégrée à Dubaï permettant le stockage, le négoce et la transformation des fèves de cacao en produits semi-finis tels que la pâte de cacao, le beurre de cacao et la poudre de cacao. Cette initiative vise à desservir les marchés mondiaux tout en améliorant l’efficacité, la transparence et la création de valeur dans la chaîne d’approvisionnement.

Le Centre offrira des infrastructures et services de pointe, notamment le classement, le stockage, le mélange, le branding et l’emballage. Ces capacités seront directement liées à des solutions de financement commercial via la plateforme FinX de DMCC, fournissant des outils essentiels dans un marché marqué par la volatilité des prix et des contraintes de liquidité.

« Le cacao aujourd’hui ne concerne pas uniquement la production, mais également la manière dont la valeur est structurée, financée et distribuée à travers la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Ahmed bin Sulayem, président exécutif et directeur général de DMCC.

Il a ajouté : « Avec le Centre du cacao de DMCC, nous construisons une plateforme adaptée à cette réalité. En réunissant producteurs, négociants, industriels et capitaux au sein d’un même écosystème, nous créons les conditions pour capter davantage de valeur à proximité de l’origine tout en renforçant le rôle de Dubaï comme hub mondial du commerce des matières premières agricoles. »

Kwadwo Boachie-Adjei, fondateur et directeur général de Kumbi Cocoa, a déclaré : « La mission de Kumbi Cocoa a toujours été de bâtir des chaînes d’approvisionnement transparentes et équitables reliant directement les producteurs aux marchés mondiaux. En tant que partenaire stratégique de DMCC, nous sommes fiers de soutenir le développement d’infrastructures bénéficiant aux agriculteurs tout en fournissant un cacao traçable et de haute qualité. »

Mauro Ribezzi, fondateur de Ribezzi Group, a indiqué : « Le marché mondial du cacao évolue rapidement, et cette initiative reflète une approche tournée vers l’avenir en matière d’infrastructures. En intégrant l’approvisionnement, la logistique, le commerce et la transformation à l’échelle internationale, le Centre du cacao pourrait devenir une référence et un catalyseur pour l’industrie. »

À l’échelle mondiale, le marché du cacao était évalué à environ 16,6 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 26,2 milliards de dollars d’ici 2035. Parallèlement, le segment du chocolat premium, porté par les produits d’origine unique, les offres artisanales et les formats axés sur la santé, devrait passer de 31,9 milliards de dollars en 2024 à 40,6 milliards de dollars d’ici 2030.

En 2023, les Émirats arabes unis ont importé pour 17,3 millions de dollars de fèves de cacao brutes et pour 65,3 millions de dollars de produits finis à base de cacao et de chocolat. Les exportations de fèves ont atteint 16,4 millions de dollars, plaçant le pays au 28e rang mondial.

Bien que ce secteur demeure en phase de développement, ces chiffres témoignent d’une accélération des flux commerciaux à travers Dubaï, tant pour les matières premières que pour les produits finis.

Le Centre du cacao de DMCC vise ainsi à combler les déséquilibres structurels en reliant directement les producteurs aux acheteurs mondiaux, aux capitaux et aux services à valeur ajoutée, en s’appuyant sur les atouts de Dubaï en matière de logistique, de stockage et de financement structuré, pour un commerce mondial du cacao plus résilient, transparent et inclusif.