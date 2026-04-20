Les écoles des Émirats arabes unis accueillent de nouveau les élèves avec la reprise de l’enseignement en présentiel

ABOU DHABI, 20 avril 2026 (WAM) -- Les écoles à travers les Émirats arabes unis ont accueilli de nouveau les élèves dans les salles de classe lundi, alors que l’enseignement en présentiel a repris suite à la mise en œuvre de plans complets de préparation et de sécurité. Le ministère de l’Éducation a conclu ces derniers jours une formation spécialisée pour l’ensemble du personnel enseignant et administratif afin d’assurer une transition sûre et organisée. Des dispositions opérationnelles, y compris les services de transport scolaire, ont été mises en place selon des normes de sécurité élevées pour soutenir un retour fluide à la routine scolaire quotidienne.

Avant la réouverture, les bâtiments scolaires ont fait l’objet d’évaluations rigoureuses de sécurité afin de garantir leur préparation opérationnelle. Le ministère a également publié des directives détaillées en matière de sécurité et de sûreté pour sensibiliser les élèves et le personnel, tout en mettant l’accent sur la préparation professionnelle et psychologique afin de gérer efficacement divers scénarios.

« La première semaine scolaire a été conçue avec flexibilité pour soutenir un retour progressif et en douceur des élèves, en veillant à ce qu’ils se sentent stables et rassurés », ont indiqué plusieurs directions d’établissement.

Les responsables scolaires ont souligné que les familles demeurent des « partenaires essentiels » dans la réussite du processus éducatif, maintenant une communication continue avec les parents durant cette phase.

La reprise de l’enseignement en présentiel reflète la flexibilité du système éducatif des Émirats arabes unis et sa capacité à s’adapter à l’évolution des circonstances sur la base d’évaluations continues, garantissant ainsi la continuité de l’éducation et la stabilité de l’environnement académique.