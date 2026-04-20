L’Autorité des marchés de capitaux promeut une communication financière responsable lors de la Semaine internationale d’action

ABOU DHABI, 20 avril 2026 (WAM) --ité des marchés.

Dans le cadre de sa participation, la CMA a délivré des certificats d’autorisation d’influenceur financier aux diplômés du Programme des jeunes conseillers L’Autorité des marchés financiers des Émirats arabes unis (CMA) s’est jointe aux régulateurs du monde entier à l’occasion de la S financiers, mis en œuvre en partenariat avec l’Autorité fédérale de la jeunesse, renforçant ainsi le rôle des communicateurs financiers responsables dans l’amélioration de la sensibilemaine internationale d’action, une initiativeisation financière sur les plateformes numériques.

Aujourd’hui, 171 influenceurs financiers autorisés opèrent dans le cadre du dispositif d’autorisation et d’enregistrement de l’ internationale coordonnée visant à sensibiliser aux risques liés aux contenus financiers trompeurs, aux conseils d’investissement non autorisés et aux escroqueries financières en ligne. CetteAutorité, atteignant collectivement plus de 24,6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Depuis l’introduction de ce dispositif, le nombre d’influence initiative reflète l’attention croissante portée au niveau mondial à l’influence des informations financières partagées sur les plateformes numériques, ainsi que la nécessité de garantir que cesurs autorisés a augmenté de plus de 1 800 %, témoignant d’un fort engagement envers l’approche de la CMA en matière de communication financière responsable.

Waleed contenus soient communiqués de manière responsable, transparente et dans des cadres réglementaires clairs qui protègent les investisseurs Saeed Al Awadhi, Directeur général de l’Autorité des marchés financiers, a déclaré : « Les contenus financiers atte et soutiennent l’intégrité des marchés.

Dans le cadre de sa participation, la CMA a délivré des certificats d’autorisation de finfluenceur aux diplômés duignent aujourd’hui des publics à une échelle et à une vitesse qui peuvent influencer directement les décisions d’investissement. S’assurer Programme des jeunes conseillers financiers, mis en œuvre en partenariat avec l’Autorité féd que ces informations sont exactes, transparentes et communiquées de manière responsable est essentiel pour protéger les investisseurs. »érale de la jeunesse, renforçant ainsi le rôle des communicateurs financiers responsables dans l’amélioration de la sensibilisation financière sur les plateformes numériques.

Aujourd’hui, 171

M. Al Awadhi a ajouté : « Dans le cadre de la stratégie numérique plus large des Émirats arabes unis, notre cadre réglementaire établit des normes cl influenceurs financiers autorisés opèrent dans le cadre du dispositif d’autorisation et d’enregistrement de l’Autorité, atteignant collectivement plus de 24,6 millionsaires pour les influenceurs financiers, leur permettant d’opérer avec crédibilité tout en renforçant la confiance dans d’abonnés sur les réseaux sociaux. Depuis l’introduction de ce dispositif, le nombre d’influenceurs autorisés a augmenté de plus de 1 800 %, témoignant d’un fort engagement envers l’approche de la CMA en matière de communication financière responsable.

Waleed Saeed Al Awadhi, Directeur général les contenus financiers et en soutenant l’intégrité des marchés de capitaux des Émirats arabes unis. »

Plutôt que de se concentr de l’Autorité des marchés financiers, a déclaréer uniquement sur les mesures coercitives, la stratégie de la CMA a privilégié l’autonomisation des communicateurs financiers responsables, reconnaissant le rôle croissant que jouent : « Les contenus financiers atteignent aujourd’hui des publics à une échelle et à une vitesse qui peuvent influencer les créateurs de contenus numériques dans la sensibilisation financière et les décisions d’investissement. Cette approche vise également à intégrer les influence directement les décisions d’investissement. S’assurer que ces informations sont exactes, transparentes et communiquées de manière responsable est essentiel pour protéger les investisseurs.urs autorisés dans l’écosystème financier au sens large, renforçant leur rôle en tant qu’acteurs responsables qui contribuent à des contenus crédibles et transparents et »

M. Al Awadhi a ajouté : « Dans le cadre de la stratégie numérique plus large des Émirats arabes unis, notre cadre réglementaire établit des représentent le secteur auprès de leurs audiences.

Durant la Semaine internationale d’action, les influenceurs financiers autorisés collaborent également avec la CMA pour amplifier les messages normes claires pour les influenceurs financiers, leur permettant d’opérer avec crédibilité tout en renforçant la confiance dans les contenus financiers et en soutenant de sensibilisation liés à la littératie financière, aux décisions d’investissement responsables et aux risques associés aux informations financières trompeuses en ligne.

À travers des initiatives combinant régulation, sensibilisation et collaboration, la CMA continue de renforcer l’écosystème financier numérique des Émirats arabes unis tout en consolidant la protection des investisseurs et l’intégrité du marché. l’intégrité des marchés de capitaux des Émirats arabes unis. »

Plutôt que de se concentrer uniquement sur les mesures coercitives, la stratégie de la CMA a privilégié l’autonomisation des communicateurs financiers responsables, reconnaissant le rôle croissant que jouent les créateurs de contenus numériques dans la sensibilisation financière et les décisions d’investissement. Cette approche vise également à intégrer les influenceurs autorisés dans l’écosystème financier au sens large, renforçant leur rôle en tant qu’acteurs responsables qui contribuent à des contenus crédibles et transparents et représentent le secteur auprès de leurs audiences.

Durant la Semaine internationale d’action, les influenceurs financiers autorisés collaborent également avec la CMA pour amplifier les messages de sensibilisation liés à la littératie financière, aux décisions d’investissement responsables et aux risques associés aux informations financières trompeuses en ligne.

À travers des initiatives combinant régulation, sensibilisation et collaboration, la CMA continue de renforcer l’écosystème financier numérique des Émirats arabes unis tout en consolidant la protection des investisseurs et l’intégrité du marché.