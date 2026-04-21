L'Égypte condamne un complot visant la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis

LE CAIRE, 21 avril 2026 (WAM) – L’Égypte a condamné lundi un complot déjoué visant la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis, après l’annonce par les autorités émiriennes du démantèlement d’un réseau accusé de planifier des opérations terroristes et de sabotage.

Dans un communiqué relayé par Ahram Online, le ministère égyptien des Affaires étrangères a dénoncé ce complot comme une menace pour la sécurité régionale, saluant la vigilance des autorités émiriennes ayant permis de déjouer cette tentative et de démanteler le réseau.

L’Égypte a réaffirmé sa pleine solidarité avec les Émirats dans la lutte contre toute menace visant leur souveraineté et leur stabilité, soulignant son rejet ferme de toutes les formes de terrorisme et d’extrémisme.

Le ministère a également insisté sur le fait que la sécurité des Émirats fait partie intégrante de celle de l’Égypte et de l’ensemble de la région arabe, réitérant son rejet catégorique de toute tentative de déstabilisation des États du Golfe.