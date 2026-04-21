Le chef de la Ligue arabe affirme que les projets expansionnistes de l’Iran et d’Israël alimentent les tensions régionales

LE CAIRE, 21 avril 2026 (WAM) -- Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue arabe, a déclaré que l’Iran et Israël poursuivent des projets d’hégémonie régionale qui constituent les principales causes d’instabilité.

Il a souligné que la région arabe a été confrontée à deux grandes menaces dans son histoire contemporaine : la première venant d’Israël depuis l’occupation de la Palestine il y a 78 ans, suivie de politiques d’expansion et d’annexion ; la seconde de l’Iran depuis 1979 à travers des ingérences dans les affaires intérieures des États arabes, en particulier dans le Golfe.

Lors d’un séminaire au Forum de la diplomatie d’Antalya, Ahmed Aboul Gheit a insisté sur le fait que la région souffre de ces deux projets dangereux d’hégémonie et d’expansion. Il a affirmé que les interactions régionales ne dépasseront pas les jeux à somme nulle ou la préparation constante à la confrontation tant que ces risques ne seront pas reconnus et que des mesures ne seront pas prises pour mettre fin à la quête de domination.

En revanche, il a souligné que les États du Golfe ont offert un modèle différent fondé sur la prospérité et l’ouverture, démontrant résilience et cohésion face à l’agression iranienne.

Le Secrétaire général a confirmé que l’Iran et Israël se concentrent tous deux sur l’acquisition d’armes nucléaires pour soutenir leurs agendas respectifs. Il a expliqué que le silence concernant l’arsenal nucléaire d’Israël demeure une cause majeure de tension.

En outre, il a averti que les niveaux d’enrichissement d’uranium recherchés par l’Iran confirment son intention de posséder des armes nucléaires. Cette tendance pourrait inciter d’autres puissances du Moyen-Orient à rechercher des capacités similaires.

Il a ajouté que l’absence de projet de paix d’Israël et son rejet de l’Initiative de paix arabe de 2002 restent les principaux moteurs de la friction persistante dans la région.