Oman condamne tout acte visant la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis

MASCATE, 21 avril 2026 (WAM) -- Le Sultanat d’Oman a condamné et dénoncé tout acte ou complot visant la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis, ou toute ingérence dans leurs affaires intérieures, exprimant sa solidarité continue avec les Émirats arabes unis dans toutes les mesures prises pour préserver leur territoire, leur sécurité et la sûreté de leur société.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse omanaise, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé la position ferme d’Oman rejetant toutes les formes de violence, d’extrémisme et de terrorisme, ainsi que toute incitation à ces actes, quels qu’en soient les motifs ou les justifications.

Il a également confirmé son engagement envers des relations de bon voisinage et une coopération constructive avec tous les pays frères et amis pour faire face à de tels actes.