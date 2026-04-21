En route vers la Conférence des Nations unies sur l’eau 2026 : les Émirats arabes unis placent la question de l’eau au centre de l’agenda à Washington

WASHINGTON, 21 avril 2026 (WAM) – Les ressources en eau ont occupé une place centrale lors des Réunions de printemps 2026 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, sous l’impulsion du lancement de l’initiative mondiale « Water Forward » et de la participation active de la délégation des Émirats arabes unis.

Conduite par Abdulla Balalaa, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé de l’énergie et de la durabilité, la délégation a tenu plusieurs réunions de haut niveau pour mobiliser le soutien à la Conférence des Nations unies sur l’eau 2026 et promouvoir des solutions innovantes et inclusives en faveur de l’Objectif de développement durable 6 relatif à l’eau et à l’assainissement.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la sécurité hydrique, l’inscription de l’eau à l’agenda mondial et la mobilisation des investissements privés. M. Balalaa a rencontré plusieurs responsables internationaux, dont Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale, et Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement.

L’initiative « Water Forward » vise à améliorer l’accès à l’eau pour un milliard de personnes au cours des quatre prochaines années, en mobilisant financements publics et privés.

Les Émirats arabes unis, en partenariat avec le Sénégal, coprésideront la Conférence des Nations unies sur l’eau 2026, qui ambitionne d’accélérer la mise en œuvre de l’ODD 6 et de promouvoir des solutions concrètes pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à l’échelle mondiale.