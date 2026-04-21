Special Olympics Émirats arabes unis organise les Jeux des Émirats arabes unis 2026 en juin

ABOU DHABI, 21 avril 2026 (WAM) -- Special Olympics Émirats arabes unis a annoncé l’organisation des Jeux des Émirats arabes unis 2026, qui se tiendront à Abou Dhabi en juin, marquant la deuxième édition de l’événement et accueillant pour la première fois des délégations internationales.

Le programme débutera par des compétitions de gymnastique artistique et rythmique le 3 juin, organisées en collaboration avec Wellfit Gymnastics Academy au Circle Mall de Dubaï.

Les Jeux officiels des Émirats arabes unis se dérouleront ensuite du 6 au 10 juin, au Centre national d’exposition d’Abou Dhabi (ADNEC Abu Dhabi) et à la Zayed Sports City – Centre international de bowling Khalifa.

Plus de 1 000 athlètes ayant des déficiences intellectuelles et développementales, des élèves handicapés, des partenaires unifiés, des entraîneurs, du personnel technique et des équipes de supervision venus de tout le pays devraient participer.

Les Jeux des Émirats arabes unis 2026 accueilleront également une participation internationale, avec des délégations de Special Olympics Maroc qui concourront au football à 7 et de Special Olympics Malte qui participeront à la boccia et au bowling.

Le programme sportif comprend une variété de disciplines, dont le basketball masculin, le basketball féminin 3x3, le football à 7, le badminton, le powerlifting, la boccia et le bowling, ainsi que le Programme d’entraînement aux activités motrices (MATP), reflétant l’expansion continue des Jeux et la diversité des sports proposés.

Dans le cadre des Jeux des Émirats arabes unis 2026, Special Olympics Émirats arabes unis organisera une Journée de la Plateforme des Partenaires afin de renforcer la collaboration et d’élargir le réseau d’entités soutenant les Jeux. L’événement comprendra la reconnaissance des partenaires et des organisations de soutien, ainsi que la signature d’accords de coopération et de protocoles d’entente avec les entités participantes. Cela reflète l’engagement de Special Olympics Émirats arabes unis à bâtir un écosystème intégré de partenariats stratégiques contribuant au développement du sport pour les Personnes déterminées et à renforcer la durabilité de leur impact.

« Le succès des Jeux des Émirats arabes unis depuis leur lancement reflète la force de la collaboration nationale entre les secteurs public et privé », a déclaré Talal Al Hashemi, Directeur national de Special Olympics Émirats arabes unis.

« Ces partenariats jouent un rôle central dans le soutien aux Personnes handicapées, le développement continu des Jeux et leur impact sur la communauté au sens large. »

Il a ajouté que les Jeux des Émirats arabes unis soulignent le soutien continu des dirigeants du pays envers les Personnes handicapées, reflétant un engagement en faveur de leur autonomisation et de la promotion de leurs capacités dans divers domaines.

Les Jeux émiratis 2026 réuniront également les fédérations sportives et les entités de tout le pays, notamment la Fédération émiratie de basketball, l’Association émiratie de football, la Fédération émiratie de bowling, la Fédération émiratie de badminton, la Fédération émiratie de bodybuilding, la Fédération émiratie d’esport, la Fédération émiratie des sports aquatiques, la Fédération émiratie d’athlétisme, la Fédération émiratie de cyclisme et la Fédération émiratie du sport pour tous, ainsi que l’Abu Dhabi Aquatics Club, l’Abu Dhabi Athletics Club et l’Abu Dhabi Cycling Club.

Pendant les Jeux, les Prix Golisano pour le leadership en santé seront décernés afin de reconnaître les institutions de santé qui contribuent de manière significative à l’accès équitable à la santé, à la forme physique et aux services de bien-être pour les Personnes déterminées.

Les Jeux comprendront également plusieurs initiatives complémentaires, dont le Programme Jeunes Athlètes, l’esport et les Jeux du Futur, ainsi que le programme de remise en forme Fit 5, renforçant encore l’inclusivité de l’événement.