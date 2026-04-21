Le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe condamne les complots visant la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 21 avril 2026 (WAM) -- Jasem Mohamed Albudaiwi, Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a exprimé sa ferme condamnation et dénonciation de tout acte malveillant ou complot visant la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis.

Il a salué la vigilance et le professionnalisme des autorités de sécurité des Émirats arabes unis, qui ont efficacement déjoué les complots terroristes, en ont révélé les détails et ont arrêté les personnes impliquées, reflétant ainsi un modèle avancé dans la préservation de la sécurité nationale et la protection des capacités de l'État.

Jasem Mohamed Albudaiwi a affirmé la solidarité ferme et inébranlable du CCG avec les Émirats arabes unis, réitérant son plein soutien à toutes les mesures prises pour préserver leur sécurité et leur stabilité, et pour protéger leur territoire contre toute menace. Il a également renouvelé le rejet par le CCG de toutes les formes de violence, d’extrémisme et de terrorisme, ainsi que de toute incitation à ceux-ci, quels qu’en soient les motifs ou les justifications.