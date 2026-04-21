La Fondation des Arts de Charjah lance la neuvième Bourse pour courts métrages indépendants

CHARJAH, 21 avril 2026 (WAM) -- La Fondation des Arts de Charjah a ouvert les candidatures pour la neuvième édition de sa Bourse de Production de Courts Métrages, dans le cadre de la Sharjah Film Platform—un festival annuel organisé par la fondation pour célébrer le cinéma indépendant et l’animation.

La fondation invite les cinéastes des Émirats arabes unis et de l’étranger à postuler à cette bourse, qui vise à soutenir la production de courts métrages explorant les pratiques cinématographiques contemporaines.

Les artistes sélectionnés auront l’opportunité de présenter la première de leurs œuvres lors d’une prochaine édition de la Sharjah Film Platform.

La bourse est ouverte aux cinéastes indépendants de tous âges et de tous horizons, dans tous les genres cinématographiques. Les films soumis ne doivent pas dépasser 50 minutes, générique d’ouverture inclus.

Les lauréats recevront un soutien financier total de 120 000 AED (environ 30 000 USD), réparti en fonction du nombre de projets sélectionnés et de leurs besoins de production. Les candidats doivent répondre aux critères de la bourse, notamment en soumettant une courte vidéo de présentation de trois minutes maximum. Dans cette vidéo, les candidats doivent exposer leur vision globale du film, y compris le genre, le thème, la structure narrative et l’intrigue, tout en démontrant l’originalité du projet ainsi que leurs compétences artistiques et créatives.

Les candidatures seront acceptées jusqu’à 23h59, heure des Émirats arabes unis (GMT+4), le 28 mai 2026.