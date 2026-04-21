Aldar et Mubadala acquièrent « The Link » à Masdar City pour 654 millions d’AED

ABOU DHABI, 21 avril 2026 (WAM) -- Aldar et Mubadala Investment Company (Mubadala) ont finalisé l’acquisition de The Link à Masdar City par le biais de leur coentreprise établie en 2024. D’une valeur de 654 millions AED, cette transaction marque une nouvelle étape dans la constitution d’un portefeuille de haute qualité générant des revenus au sein de l’un des développements urbains durables les plus avancés de la région.

Cette acquisition reflète la dynamique d’investissement continue dans l’écosystème immobilier et d’innovation d’Abou Dhabi, soutenue par une forte demande institutionnelle et une confiance à long terme dans les fondamentaux économiques de l’émirat.

The Link comprend environ 32 000 mètres carrés de surface locative nette répartis sur cinq bâtiments et est entièrement loué à une liste de locataires compétitifs à l’échelle mondiale et tournés vers l’avenir, dont Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) et Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI). L’actif inclut des bureaux de catégorie A certifiés LEED Platinum, un siège social à énergie nette zéro, une salle polyvalente et des logements résidentiels, renforçant ainsi son rôle au sein d’un environnement urbain intégré et performant.

« Cette transaction reflète notre confiance continue dans la trajectoire de croissance à long terme d’Abou Dhabi et la solidité de son économie axée sur l’innovation. Grâce à notre partenariat avec Aldar, nous développons des actifs de haute qualité au sein de Masdar City — l’une des principales plateformes des Émirats arabes unis pour l’énergie propre, l’intelligence artificielle et la recherche avancée », a déclaré Dr. Bakheet Al Katheeri, Directeur Général de la Plateforme d’Investissements aux Émirats arabes unis de Mubadala.

Il a ajouté que cet investissement souligne l’approche disciplinée et responsable de Mubadala, axée sur des infrastructures durables offrant de solides performances financières tout en soutenant les ambitions Net Zéro des Émirats arabes unis et en renforçant la résilience économique à long terme.

Talal Al Dhiyebi, Directeur Général du Groupe Aldar, a déclaré : « L’acquisition de The Link constitue une nouvelle étape importante dans notre partenariat stratégique avec Mubadala et reflète notre conviction partagée dans les fondamentaux à long terme du marché immobilier d’Abou Dhabi. Cet actif de haute qualité, entièrement loué, renforce la résilience et l’envergure du portefeuille d’investissement d’Aldar, tout en approfondissant notre exposition à un développement urbain durable de renommée internationale, centré sur l’énergie propre, la technologie avancée et la recherche. »

Ahmed Baghoum, Directeur Général de Masdar City, a déclaré : « The Link représente un ajout significatif à la destination en pleine évolution de Masdar City, faisant progresser une vision où le développement durable soutient la croissance économique et les industries du futur. » Il a ajouté que, depuis sa création il y a plus de deux décennies, Masdar City n’a cessé de faire avancer sa vision, le projet renforçant davantage la position d’Abou Dhabi en tant que pôle d’innovation et soutenant les ambitions Net Zéro des Émirats arabes unis.