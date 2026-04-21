Le Dubai International Financial Centre deviendra le premier centre financier au monde nativement fondé sur l’intelligence artificielle

DUBAÏ, 21 avril 2026 (WAM) – Le Dubai International Financial Centre a annoncé qu’il deviendra le premier centre financier au monde nativement fondé sur l’intelligence artificielle, en intégrant cette technologie au cœur de ses cadres juridiques et réglementaires, de son environnement d’affaires, du développement des talents, de son infrastructure et de son tissu urbain.

Dans le cadre de cette transformation, le DIFC évoluera vers une juridiction où l’intelligence artificielle sera intégrée à tous les niveaux opérationnels, dépassant les approches expérimentales adoptées ailleurs pour devenir un élément central de son fonctionnement.

Le Centre avait posé les bases de cette évolution dès 2023 avec une stratégie quinquennale dédiée à l’IA, incluant l’intégration de cette technologie dans sa législation sur la protection des données ainsi que dans ses systèmes de conformité et de gestion des relations clients.

Cette initiative devrait générer environ 3,5 milliards de dollars (12,9 milliards d’AED) de retombées économiques et créer 25 000 emplois, positionnant le DIFC comme un modèle mondial pour l’intégration de l’IA dans le secteur financier.

Le DIFC offrira aux centres financiers un accès à des outils avancés d’intelligence artificielle et développera un écosystème complet incluant un « AI Campus » combinant réglementation, formation et infrastructures technologiques. Il intégrera également des applications d’IA physique telles que la robotique, la mobilité autonome et les jumeaux numériques.

Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a déclaré que cette transformation constitue une étape clé dans l’ascension de Dubaï comme centre mondial de la finance du futur, renforçant son rôle dans l’innovation et la compétitivité.

Arif Amiri, directeur général de l’Autorité du DIFC, a souligné que cette initiative vise à intégrer pleinement l’IA dans les cadres juridiques, les systèmes réglementaires et les infrastructures, établissant ainsi une référence mondiale en matière de gouvernance de l’IA.

Le DIFC entend également devenir la première destination mondiale pour les entreprises spécialisées dans l’IA appliquée à la finance, en soutenant l’innovation, la formation et le développement des talents à travers un écosystème dynamique de hubs, d’accélérateurs et de partenariats stratégiques.

D’ici 2030, le Centre prévoit de déployer des infrastructures intelligentes incluant bâtiments connectés, mobilité autonome et services robotisés, constituant un district urbain intégré et piloté par l’IA.

Soutenu par l’environnement innovant de Dubaï et sa connectivité mondiale, le DIFC vise à traduire rapidement les avancées technologiques en applications concrètes, consolidant ainsi sa position de principal hub financier pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud.

Dans ce contexte, le DIFC organisera également le Dubai AI Festival au Dubai World Trade Centre les 26 et 27 octobre 2026, réunissant plus de 20 000 participants de plus de 100 pays.